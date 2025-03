Für Patrice Evra ist klar: Eigentlich müsste Frankreich auch die WM-Endrunde in Katar für sich entschieden haben.

Frankreichs Ex-Nationalspieler Patrice Evra (43) hat Kritik am Umgang mit Didier Deschamps (56) geäußert. Der aktuelle Trainer der Équipe tricolore werde teils respektlos behandelt und dessen Verdienste nicht ausreichend gewürdigt. In dem Zuge stellte Evra auch eine provokante These zur WM 2022 auf.