Alle waren beim 7:1 gegen Brasilien 2014 Teil des Kaders: Neymar nennt die größten deutschen Spieler der Geschichte

Vier der fünf genannten Akteure waren bekanntlich auch bei einem Spiel mittendrin, in dem Neymar zwar nicht selbst auf dem Platz stand, das ihm aber in sehr schmerzhafter Erinnerung sein dürfte. Die Rede ist vom Halbfinale der WM 2014, als Kroos, Schweinsteiger, Müller, Götze und Özil Gastgeber Brasilien mit dem DFB-Team 7:1 abfertigten.

Neymar hatte sich im Viertelfinale gegen Kolumbien verletzt und fiel danach für den Rest der WM aus, musste bei der bitteren Niederlage gegen Deutschland tatenlos zusehen. Während Schweinsteiger, Kroos, Müller und Özil in der Startelf des DFB-Teams standen, saß der spätere Finalheld Götze 90 Minuten lang auf der Bank. Kroos war mit zwei Toren und einem Assist einer der entscheidenden Akteure der berühmten Partie, Müller eröffnete mit seinem Führungstreffer den Torreigen und lieferte zudem noch einen Assist. Auch Özil steuerte eine Torvorlage bei.

Sein bisher einziges Länderspiel gegen Deutschland absolvierte Neymar übrigens im August 2011, als der damals 19-Jährige mit der Selecao für ein Testspiel in Stuttgart zu Gast war. Hier standen Schweinsteiger (Tor und Assist), Götze (Tor), Kroos (zwei Assists) und Müller in der deutschen Startelf und nahmen mitunter prägende Rollen ein, Özil fehlte jedoch. Neymar selbst spielte die vollen 90 Minuten über, traf kurz vor Schluss zum 2:3-Endstand aus brasilianischer Sicht.