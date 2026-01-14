Nach den fünf größten deutschen Fußballern aller Zeiten befragt, hat Neymar eine legendäre kleine Liste erstellt.
Alle waren beim 7:1 gegen Brasilien 2014 Teil des Kaders: Neymar nennt die größten deutschen Spieler der Geschichte
Toni Kroos kommt Neymar als erstes in den Sinn
Der deutsche Instagram-Account der von Neymars Ex-Barcelona-Teamkollege Gerard Pique ins Leben gerufenen Kleinfeldliga Kings League postete ein Video, in dem Neymar auf eine entsprechende Frage antwortete.
Dem Brasilianer, der ein Team der Kings League als Präsident vertritt, kam dabei als erstes Toni Kroos in den Sinn. Kein Wunder, hatte er doch mit dem ehemaligen Mittelfeldspieler von Real Madrid die meisten Berührungspunkte, da er einst mit dem FC Barcelona in einigen Clasicos auf Kroos traf. Der mittlerweile 36-Jährige hatte seine Karriere im Sommer 2024 nach zehn Jahren bei den Königlichen beendet.
- Getty Images Sport
Neymar schwärmt von Mario Götze
Neben Kroos zählte Neymar, seit Anfang 2025 zurück bei seinem Jugendverein FC Santos in Brasilien, noch vier weitere Weltmeister von 2014 auf. Der erste davon: Thomas Müller. Auf die Bayern-Ikone, inzwischen in der MLS bei Vancouver Whitecaps aktiv, traf Neymar mit Barca und später mit Paris Saint-Germain immer wieder in der Champions League.
Als dritter Name fiel Neymar mit Bastian Schweinsteiger eine weitere FCB-Legende ein. Danach musste der 33-Jährige schon etwas länger grübeln, ehe er den mittlerweile bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag stehenden Mario Götze nannte. Für den Siegtorschützen aus dem WM-Finale 2014 hatte Neymar sogar noch ein paar weitere Worte übrig: "Ihn finde ich sehr gut", schwärmte er von Götze.
Seine Top-5 komplettierte der Ex-Barca-Star dann mit einem weiteren ehemaligen Real-Akteur. Auch Mesut Özil, der von 2010 bis 2013 in Madrid spielte und seine Karriere im März 2023 beendete, schaffte es in Neymars Ranking.
Neymar musste bitteres 1:7 gegen Kroos und Co. verletzt mit ansehen
Vier der fünf genannten Akteure waren bekanntlich auch bei einem Spiel mittendrin, in dem Neymar zwar nicht selbst auf dem Platz stand, das ihm aber in sehr schmerzhafter Erinnerung sein dürfte. Die Rede ist vom Halbfinale der WM 2014, als Kroos, Schweinsteiger, Müller, Götze und Özil Gastgeber Brasilien mit dem DFB-Team 7:1 abfertigten.
Neymar hatte sich im Viertelfinale gegen Kolumbien verletzt und fiel danach für den Rest der WM aus, musste bei der bitteren Niederlage gegen Deutschland tatenlos zusehen. Während Schweinsteiger, Kroos, Müller und Özil in der Startelf des DFB-Teams standen, saß der spätere Finalheld Götze 90 Minuten lang auf der Bank. Kroos war mit zwei Toren und einem Assist einer der entscheidenden Akteure der berühmten Partie, Müller eröffnete mit seinem Führungstreffer den Torreigen und lieferte zudem noch einen Assist. Auch Özil steuerte eine Torvorlage bei.
Sein bisher einziges Länderspiel gegen Deutschland absolvierte Neymar übrigens im August 2011, als der damals 19-Jährige mit der Selecao für ein Testspiel in Stuttgart zu Gast war. Hier standen Schweinsteiger (Tor und Assist), Götze (Tor), Kroos (zwei Assists) und Müller in der deutschen Startelf und nahmen mitunter prägende Rollen ein, Özil fehlte jedoch. Neymar selbst spielte die vollen 90 Minuten über, traf kurz vor Schluss zum 2:3-Endstand aus brasilianischer Sicht.
- getty
Neymars einziges Länderspiel gegen Deutschland
- Datum: 10. August 2011
- Wettbewerb: Freundschaftsspiele
- Spielort: Stuttgart
- Spiel: Deutschland vs. Brasilien 3:2 (0:0)
- Tore: 1:0 Schweinsteiger (61.), 2:0 Götze (67.), 2:1 Robinho (71., Elfmeter), 3:1 Schürrle (80.), 3:2 Neymar (90.+2)