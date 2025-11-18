Alemannia Aachen bei FV Bonn-Endenich im Live Stream und TV: Wer zeigt / überträgt das Pokalspiel?

Drittligist Alemannia Aachen ist im Rahmen des Landespokals Mittelrhein im Achtelfinale zu Gast beim Landesligisten FV Bonn-Endenich. Die Partie geht um 19 Uhr im Sportpark Nord in Bonn los.
Im folgenden Absatz gibt es die Infos zur Übertragung.
Fans können das Pokalduell zwischen Bonn-Endenich und Aachen live über den kostenpflichtigen LEAGUES-Stream verfolgen. Der Zugang zur Übertragung kostet 5,99 Euro für die Partie.
|Datum
|Anpfiff
|Heimmannschaft
|Auswärtsmannschaft
|Di., 18.11.
|19 Uhr
|DJK RS Aachen-Brand
|Fortuna Köln
|Di., 18.11.
|19 Uhr
|FC Bonn-Endenich
|Alemannia Aachen
|Mi., 19.11.
|19 Uhr
|Wahlscheider SV
|Viktoria Köln
|Mi., 19.11.
|19 Uhr
|FC Hennef 05
|Bonner SC
|Mi., 19.11.
|19.30 Uhr
|Lindenthal-Hohenlind
|SV Eilendorf
|Fr., 21.11.
|20 Uhr
|Siegburger SV 04
|FC Pesch
|Sa., 22.11.
|15 Uhr
|Hohkeppel
|SpVg Frechen
|Sa., 22.11.
|15 Uhr
|SC 08 Elsdorf
|Jan Wellem Bergisch Gladbach