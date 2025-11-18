aachen-duell-essen-1200Getty Images
Alemannia Aachen bei FV Bonn-Endenich im Live Stream und TV: Wer zeigt / überträgt das Pokalspiel?

Alemannia Aachen ist im Landespokal Mittelrhein zu Gast beim FV Bonn-Endenich. Hier gibt es Infos zur Übertragung.

Drittligist Alemannia Aachen ist im Rahmen des Landespokals Mittelrhein im Achtelfinale zu Gast beim Landesligisten FV Bonn-Endenich. Die Partie geht um 19 Uhr im Sportpark Nord in Bonn los.

Im folgenden Absatz gibt es die Infos zur Übertragung.

  • Alemannia Aachen bei FV Bonn-Endenich im Live Stream und TV: Wer zeigt / überträgt das Pokalspiel?

    Fans können das Pokalduell zwischen Bonn-Endenich und Aachen live über den kostenpflichtigen LEAGUES-Stream verfolgen. Der Zugang zur Übertragung kostet 5,99 Euro für die Partie.

  • Alemannia Aachen bei FV Bonn-Endenich im Live Stream und TV: Wer zeigt / überträgt das Pokalspiel? Wichtigste Infos

    • Begegnung: FV Bonn-Endenich vs. Alemannia Aachen
    • Wettbewerb: Landespokal Mittelrhein
    • Spielrunde: Achtelfinale
    • Datum: 18. November 2025
    • Uhrzeit: 19 Uhr
    • Ort: Sportpark Nord, Bonn
    • Livestream: LEAGUES

  • Alemannia Aachen bei FV Bonn-Endenich im Live Stream und TV: Wer zeigt / überträgt das Pokalspiel? Die Achtelfinalspiele

    DatumAnpfiffHeimmannschaftAuswärtsmannschaft
    Di., 18.11.19 UhrDJK RS Aachen-BrandFortuna Köln
    Di., 18.11.19 UhrFC Bonn-EndenichAlemannia Aachen
    Mi., 19.11.19 UhrWahlscheider SVViktoria Köln
    Mi., 19.11.19 UhrFC Hennef 05Bonner SC
    Mi., 19.11.19.30 UhrLindenthal-HohenlindSV Eilendorf
    Fr., 21.11.20 UhrSiegburger SV 04FC Pesch
    Sa., 22.11.15 UhrHohkeppelSpVg Frechen
    Sa., 22.11.15 UhrSC 08 ElsdorfJan Wellem Bergisch Gladbach
