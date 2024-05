Agit Kabayel vs. Frank Sanchez im LIVE STREAM und TV: Wer zeigt / überträgt Boxen live?

Am 18. Mai findet der Kampf Agit Kabayel vs. Frank Sanchez statt. Doch wer zeigt / überträgt Boxen live?

Am Samstag, den 18. Mai, steht in Riad eine große Boxnacht auf dem Programm. Im Zuge dessen steigt unter anderem der Schwergewichtsfight Agit Kabayel vs. Frank Sanchez. Die Kingdom Arena dient als Austragungsort.

Agit Kabayel geht als Europameister und als Dritter im WBC-Schwergewicht-Ranking in diesen Kampf. Hingegen stellt Frank Sanchez den kontinentalen Amerika-Meister der WBC.

Kabayel entschied alle bisherigen 24 Kämpfe als Boxprofi für sich. Zuletzt setzte sich der 31-Jährige am 23. Dezember in der Kingdom Arena gegen den Russen Arslanbek Makhmudov durch.

Sanchez stieg nach seinen bislang absolvierten 24 Profi-Fights ebenso häufig als Sieger aus dem Ring. Der 31-jährige Kubaner trat zuletzt ebenfalls am 23. Dezember in der Kingdom Arena an. Hierbei bezwang er den Neuseeländer Junior Fa.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung vom Boxkampf Agit Kabayel vs. Frank Sanchez. So viel vorab: DAZN wird den Fight live im STREAM übertragen!