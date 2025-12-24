Afrika Cup heute live: Welche Spiele laufen an Heiligabend live im TV und im Live Stream?

Seit Sonntag läuft der Afrika Cup 2025 in Marokko, und auch an Heiligabend hält das Turnier einige spannende Partien bereit. Bevor der Wettbewerb am ersten Weihnachtstag eine kurze Pause einlegt, stehen gleich vier Begegnungen auf dem Programm. Diese runden den ersten Spieltag ab.

In der Gruppe E kommt es zunächst zu den Duellen zwischen Burkina Faso und Äquatorialguinea sowie Algerien und dem Sudan. Danach greift mit der Elfenbeinküste der Titelverteidiger erstmals ins Geschehen ein und trifft auf Mosambik. Den Schlusspunkt des Abends setzt schließlich die Partie zwischen Kamerun und Gabun.

GOAL verrät Euch alle Infos zu den Spielzeiten an Heiligabend und wo Ihr die Partien sehen könnt.