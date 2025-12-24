Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
The official ball is pictured during a press conference at the Africa CupGetty Images
Alice Kopp

Afrika Cup heute live: Welche Spiele laufen an Heiligabend live im TV und im Live Stream?

Auch an Heiligabend könnt Ihr den Afrika Cup live mitverfolgen. Doch welche Spiele laufen live im TV und im Live Stream?

Seit Sonntag läuft der Afrika Cup 2025 in Marokko, und auch an Heiligabend hält das Turnier einige spannende Partien bereit. Bevor der Wettbewerb am ersten Weihnachtstag eine kurze Pause einlegt, stehen gleich vier Begegnungen auf dem Programm. Diese runden den ersten Spieltag ab.

In der Gruppe E kommt es zunächst zu den Duellen zwischen Burkina Faso und Äquatorialguinea sowie Algerien und dem Sudan. Danach greift mit der Elfenbeinküste der Titelverteidiger erstmals ins Geschehen ein und trifft auf Mosambik. Den Schlusspunkt des Abends setzt schließlich die Partie zwischen Kamerun und Gabun.

GOAL verrät Euch alle Infos zu den Spielzeiten an Heiligabend und wo Ihr die Partien sehen könnt.

  • The tournament mascot 'Assad' joins supporters and entertainersGetty Images

    Afrika Cup heute live: Wann finden die Spiel statt?

    An Heiligabend stehen beim Afrika Cup die letzten Begegnungen des ersten Spieltags auf dem Programm. Den Auftakt macht die Gruppe E, in der Burkina Faso und Äquatorialguinea ab 13.30 Uhr aufeinandertreffen. Direkt im Anschluss folgt um 16.00 Uhr das Duell zwischen Algerien und dem Sudan, ebenfalls aus Gruppe E.

    Am frühen Abend übernimmt dann die Gruppe F das Geschehen. Titelverteidiger Elfenbeinküste steigt um 18.30 Uhr mit der Partie gegen Mosambik ins Turnier ein. Den Abschluss des Spieltags bildet schließlich das Aufeinandertreffen von Kamerun und Gabun, das um 21.00 Uhr angepfiffen wird.

  • on the eve of the kick-off of the Africa Cup of Nations (CAN) football tournament Getty Images

    Hier läuft der Afrika Cup an Heiligabend live im TV und im Live Stream

    Alle Begegnungen könnt Ihr auch am Heiligabend live bei DAZN verfolgen. Voraussetzung ist das Super Sports Paket, das aktuell 19,99 Euro im Jahresabo oder 24,99 Euro bei monatlicher Laufzeit kostet. Alternativ steht Euch das Unlimited Paket zur Verfügung, mit 34,99 Euro im Jahresvertrag oder 44,99 Euro pro Monat.

    Ebenso lohnt sich ein Blick zu MagentaSport. Dort liegt die Dauer der Vorberichterstattung meist zwischen 15 und 30 Minuten. MagentaTV-Bestandskunden zahlen für das Zusatzpaket 9,95 Euro im Jahresabo oder 14,95 Euro monatlich. Seid Ihr es nicht, müsst Ihr 14,95 Euro im Jahres- oder 19,95 Euro im Monatsvertrag ausgeben.

    Überdies werden alle Begegnungen auch bei Sportdigital TV sowie im Live-Stream ausgestrahlt. Die Vorberichte starten je nach Übertragung rund 30 oder 15 Minuten vor dem Anstoß. Für den Stream könnt Ihr einen Tagespass für 2,99 Euro, einen Monatspass für 4,99 Euro oder einen Jahrespass für 44,99 Euro buchen, was umgerechnet 3,75 Euro pro Monat entspricht.

  • Afrika Cup heute live: Welche Spiele laufen an Heiligabend live im TV und im Live Stream? FAQ

    FrageAntwort
    Welche Sender übertragen den Afrika Cup an Heiligabend live?Alle Partien am Heiligabend werden live bei DAZN gezeigt. Zusätzlich sind die Begegnungen auch über Sportdigital TV empfangbar, und das auch im Live-Stream.
    Ab wann starten die Übertragungen der Spiele?Die ersten Spiele beginnen bereits um 13.30 Uhr. Je nach Partie setzen die Vorberichte zum Afrika Cup generell etwa 15 bis 30 Minuten vor dem jeweiligen Anstoß ein.
    Zu welchen Uhrzeiten finden die Spiele an Heiligabend statt?Der Spieltag startet um 13.30 Uhr mit Burkina Faso gegen Äquatorialguinea. Es folgen Algerien gegen Sudan um 16.00 Uhr, Elfenbeinküste gegen Mosambik um 18.30 Uhr sowie Kamerun gegen Gabun um 21.00 Uhr.

