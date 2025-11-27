Diego Simeone von Atletico Madrid überrascht mit seinen Aussagen zur stärksten Mannschaft in der Champions League

Los Colchoneros hielten ihre Champions-League-Hoffnungen nach einem dramatischen 2:1-Erfolg über Inter am Leben, wobei Jose Maria Gimenez in der 93. Minute den Siegtreffer erzielte. Der Uruguayer stieg nach einer Ecke von Antoine Griezmann am höchsten und setzte damit den Schlusspunkt einer spannenden Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Zuvor hatte Julian Alvarez die Gastgeber in Führung gebracht, bevor Piotr Zielinski für die Nerazzurri ausgleichen konnte.

Atleti hat nach dem dritten Sieg somit neun Zähler auf dem Konto und damit noch gute Chancen auf die direkte Qualifikation für das Achtelfinale. Die Gäste hingegen mussten unter Cristian Chivu ihre erste Niederlage in der Champions League in dieser Saison hinnehmen. Nach dem Spiel überraschte der Argentinier dann aber mit überschwänglichen Lob für den Gegner.