Trainer Diego Simeone hat Inter Mailand etwas überraschend als "stärkste Mannschaft" der UEFA Champions League bezeichnet, obwohl er mit Atlético Madrid im Wanda Metropolitano nach einem Treffer in der 93. Minute einen knappen Sieg über die Italiener feiern konnte.
Diego Simeone von Atletico Madrid überrascht mit seinen Aussagen zur stärksten Mannschaft in der Champions League
Atletico schockt Inter, aber Simeone lobt andere
Los Colchoneros hielten ihre Champions-League-Hoffnungen nach einem dramatischen 2:1-Erfolg über Inter am Leben, wobei Jose Maria Gimenez in der 93. Minute den Siegtreffer erzielte. Der Uruguayer stieg nach einer Ecke von Antoine Griezmann am höchsten und setzte damit den Schlusspunkt einer spannenden Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Zuvor hatte Julian Alvarez die Gastgeber in Führung gebracht, bevor Piotr Zielinski für die Nerazzurri ausgleichen konnte.
Atleti hat nach dem dritten Sieg somit neun Zähler auf dem Konto und damit noch gute Chancen auf die direkte Qualifikation für das Achtelfinale. Die Gäste hingegen mussten unter Cristian Chivu ihre erste Niederlage in der Champions League in dieser Saison hinnehmen. Nach dem Spiel überraschte der Argentinier dann aber mit überschwänglichen Lob für den Gegner.
"Inter ist die stärkste Mannschaft in der Champions League"
"Daran besteht kein Zweifel. Inter ist momentan das stärkste Team in der Champions League", so Simeone bei Prime Video. "Deshalb wollten wir in der ersten Halbzeit ihr Spiel stören. Wir wussten, dass wir in der zweiten Halbzeit unser ganzes Repertoire ausspielen konnten, mit Spitzenspielern wie Griezmann, [Alexander] Sörloth und Nico Gonzalez, die sehr gut ins Spiel kamen und uns den Siegtreffer ermöglichten. Aber die Idee war unabhängig vom Ergebnis dieselbe."
Und Simeone führte weiter aus: "Ich weiß nicht, wie ich in meiner Komfortzone leben soll; ich bleibe lieber so, wie ich bin. Man muss mit Vertrauen, Liebe und Qualität arbeiten. Ich habe Spieler, die mir folgen, und das ist für jeden Trainer entscheidend. Heute saßen Stürmer auf der Bank, die von Beginn an spielen wollten, und als sie eingewechselt wurden, haben sie ihren Wert unter Beweis gestellt."
Simeone will Inter-Trainer werden
Die Bewunderung des 55-Jährigen für Inter kommt derweil nicht von ungefähr, seine Verbindung zu den Nerazzurri ist tief und bereits am Vorabend des direkten Duells hatte er klargemacht, dass er sich eines Tages auch in Mailand sieht: "Es hängt nicht nur von mir ab, aber in meiner Trainerkarriere kann ich mir vorstellen, eines Tages Inter zu trainieren. Ich denke, es wird eines Tages passieren."
Zunächst steht für Atletico und Simeone aber am Samstag das LaLiga-Heimspiel gegen Real Oviedo an, ehe es am 9. Dezember in der Königsklasse weitergeht, wo die Spanier bei der PSV Eindhoven gastieren.
Die nächsten Spiele von Atletico
- 29. November: Atletico - Real Oviedo (LaLiga)
- 2. Dezember: Barcelona - Atletico (LaLiga)
- 6. Dezember: Athletic Club - Atletico (LaLiga)
- 9. Dezember: PSV Eindhoven - Atletico (Champions League)
- 13. Dezember: Atletico - Valencia