Der VfB Stuttgart muss im Sommer wohl deutlich tiefer in die Tasche greifen, wenn er Deniz Undav fest verpflichten will.

Leihgabe Deniz Undav ist einer von vielen Gründen, warum der VfB Stuttgart in der laufenden Saison das Überraschungsteam der Bundesliga-Saison ist. Gerade deshalb könnte er in diesem Sommer auch zum teuersten Transfer in der Geschichte der Schwaben avancieren.