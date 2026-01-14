Abschied vom FC Liverpool: Federico Chiesa ist für Rückkehr zu Juventus angeblich zu drastischem Schritt bereit

Chiesa und Juve waren im Sommer 2024 getrennte Wege gegangen, nachdem man sich nicht auf eine Vertragsverlängerung hatte einigen können. Die Gehaltsforderungen des Europameisters von 2021 waren dem italienischen Spitzenklub auch aufgrund der vielen Verletzungsprobleme, die Chiesa im Verlauf seiner bisherigen Karriere schon hatte, zu hoch. Daher durfte der Flügelspieler die Turiner verlassen und wechselte für zwölf Millionen Euro Ablöse nach Liverpool.

An der Anfield Road wurde Chiesa bisher jedoch nicht glücklich. Verletzungsbedingt verpasste er den Großteil der Hinrunde der vergangenen Saison und schaffte es danach nicht, sich im so gut funktionierenden Liverpooler Meister-Team zu etablieren. Entsprechend rar war seine Einsatzzeit, hier konnte sich Chiesa in der laufenden Spielzeit dann steigern. Bis dato stehen in 2025/26 zwei Tore und drei Assists in 21 Pflichtspieleinsätzen zu Buche, wirklich gut läuft es für den 51-fachen italienischen Nationalspieler aber weiterhin nicht.