Abschied vom FC Liverpool: Federico Chiesa ist für Rückkehr zu Juventus angeblich zu drastischem Schritt bereit

Offensivspieler Federico Chiesa vom FC Liverpool ist für eine mögliche Rückkehr zu Juventus Turin offenbar zu einem drastischen Schritt bereit.
Wie die Gazzetta dello Sport berichtet, würde Chiesa bei einem Transfer zurück zu den Bianconeri einem Gehaltsverzicht zustimmen. So wäre der Italiener offen dafür, künftig deutlich weniger zu verdienen als die sechs Millionen Euro, die er in Liverpool derzeit pro Jahr einstreicht.
Spekulationen über eine Chiesa-Rückkehr nach Turin im laufenden Wintertransferfenster hatten zuletzt Fahrt aufgenommen. Juve soll sehr daran interessiert sein und der 28-Jährige selbst hat laut Tuttosport bereits einige seiner ehemaligen Mitspieler bei den Bianconeri kontaktiert.
Federico Chiesa spielt in Liverpool nur eine Nebenrolle
Chiesa und Juve waren im Sommer 2024 getrennte Wege gegangen, nachdem man sich nicht auf eine Vertragsverlängerung hatte einigen können. Die Gehaltsforderungen des Europameisters von 2021 waren dem italienischen Spitzenklub auch aufgrund der vielen Verletzungsprobleme, die Chiesa im Verlauf seiner bisherigen Karriere schon hatte, zu hoch. Daher durfte der Flügelspieler die Turiner verlassen und wechselte für zwölf Millionen Euro Ablöse nach Liverpool.
An der Anfield Road wurde Chiesa bisher jedoch nicht glücklich. Verletzungsbedingt verpasste er den Großteil der Hinrunde der vergangenen Saison und schaffte es danach nicht, sich im so gut funktionierenden Liverpooler Meister-Team zu etablieren. Entsprechend rar war seine Einsatzzeit, hier konnte sich Chiesa in der laufenden Spielzeit dann steigern. Bis dato stehen in 2025/26 zwei Tore und drei Assists in 21 Pflichtspieleinsätzen zu Buche, wirklich gut läuft es für den 51-fachen italienischen Nationalspieler aber weiterhin nicht.
Federico Chiesa: Liverpool will Verkauf, Juventus eine Leihe
Umso mehr soll Chiesa von einer Rückkehr zu Juve träumen, für das er zwischen 2020 und 2024 131-mal aufgelaufen war (32 Tore, 24 Assists). Und auch Juventus-Trainer Luciano Spalletti hätte Chiesa dem Vernehmen nach gerne in seiner Mannschaft - unterschiedliche Vorstellungen der Vereine beim Transfermodell könnten die Sache jedoch kompliziert machen.
Medienberichten zufolge will Liverpool Chiesa, dessen Vertrag bis 2028 Gültigkeit besitzt, in jedem Fall verkaufen. Juve würde seinen Ex-Spieler aber wohl lieber zunächst ausleihen und eine leistungsbezogene Kaufpflicht in den Deal integrieren.
So oder so müsste Juventus vorher offenbar noch finanzielle Ressourcen frei schaufeln, um Chiesa zu verpflichten. Calciomercato.com zufolge soll dafür unter anderem Mittelfeldmann Joao Mario verkauft werden, an dem angeblich Crystal Palace und einige portugiesische Vereine dran sind. Zudem könnte mit Vasilije Adzic ein weiterer Mittelfeldmann noch gegen eine Gebühr verliehen werden.
Federico Chiesas Statistiken für den FC Liverpool
- Einsätze: 35
- Tore: 4
- Assists: 5