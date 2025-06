Federico Chiesa hat die Tür für einen Wechsel geöffnet. Der Italiener arbeitet an einer Rückkehr in die italienische Nationalelf.

Federico Chiesa will mit Blick auf die WM 2026 neu angreifen. Beim FC Liverpool lief es für den Angreifer nicht so gut, nun bringt er eine Rückkehr in die Serie A und zu Juventus Turin ins Spiel.