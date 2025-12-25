Atletico Madrid macht offenbar bei Leon Goretzka vom FC Bayern München ernst. Wie Radio Marca aus Spanien berichtet, loten die Rojiblancos derzeit eine Verpflichtung für den kommenden Sommer aus.
Abschied vom FC Bayern München immer wahrscheinlicher? Topklub intensiviert offenbar Bemühungen um Leon Goretzka
Atletico hat offenbar schon bei Goretzka erkundigt
Nach der laufenden Saison wäre der Mittelfeldspieler nämlich ablösefrei zu haben, sollte er seinen Vertrag beim deutschen Rekordmeister nicht verlängern - und danach sieht es aktuell auch aus. Laut der Bild-Zeitung seien zwar Gespräche über eine mögliche Verlängerung geplant, die Tendenz gehe jedoch Richtung Abschied. Ein Wechsel im Winter gilt hingegen als ausgeschlossen.
Über ein Interesse Atleticos an Goretzka wird schon seit Wochen spekuliert. Nun sollen sich die Madrilenen dem Bericht von Radio Marca zufolge auf direktem Wege beim deutschen Nationalspieler über eine potenzielle Zusammenarbeit erkundigt haben.
Neben Atletico haben dem Vernehmen nach auch die SSC Neapel und Juventus Turin ihre Fühler nach Goretzka ausgestreckt. Fenerbahce Istanbul ist Gerüchten zufolge ebenfalls interessiert.
Goretzka bekommt weiterhin viel Spielzeit beim FC Bayern
Goretzka hatte zuletzt nahezu alle Beiträge mit Bezug zum FCB auf seinem Instagram-Profil gelöscht und damit für Spekulationen gesorgt. Die Aktion war nach Informationen der Bild aber keinen Abschiedsgedanken geschuldet, sondern einem selbst verordneten "Social-Media-Detox". Speziell auf der Plattform X bekomme er "unglaublich viel Hate", im Internet sei sehr viel "Negativität" rund um Goretzka und dessen aktuelle Leistungen zu spüren.
Dabei ist Goretzka weiterhin ein wichtiger Teil in der Mannschaft von Trainer Vincent Kompany. Zwar spielt der 30-Jährige keine auffällig gut, aber auch keineswegs eine miserable Saison. Obwohl in Topspielen an der Seite des unangefochtenen Joshua Kimmich zumeist Aleksandar Pavlovic den Vorzug bekommt, stand Goretzka bis zur Winterpause in wettbewerbsübergreifend 23 Partien auf dem Platz.
Anders als noch in der Vorsaison weist Goretzka aber deutlich weniger Torgefahr auf. Nach acht Torbeteiligungen in 43 Spielen in der vergangenen Spielzeit wartet er bislang noch auf seinen ersten Scorerpunkt.
Die 5 letzten Spiele von Leon Goretzka für den FC Bayern München
- Union Berlin - FC Bayern 2:3 (Einsatzzeit: 41 Minuten)
- VfB Stuttgart - FC Bayern 0:5 (Einsatzzeit: 61 Minuten)
- FC Bayern - Sporting Lissabon 3:1 (Einsatzzeit: 2 Minuten)
- FC Bayern - Mainz 05 2:2 (Einsatzzeit: 61 Minuten)
- Heidenheim - FC Bayern 0:4: (Einsatzzeit: 40 Minuten)