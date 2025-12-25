Abschied vom FC Bayern München immer wahrscheinlicher? Topklub intensiviert offenbar Bemühungen um Leon Goretzka

Nach der laufenden Saison wäre der Mittelfeldspieler nämlich ablösefrei zu haben, sollte er seinen Vertrag beim deutschen Rekordmeister nicht verlängern - und danach sieht es aktuell auch aus. Laut der Bild-Zeitung seien zwar Gespräche über eine mögliche Verlängerung geplant, die Tendenz gehe jedoch Richtung Abschied. Ein Wechsel im Winter gilt hingegen als ausgeschlossen.

Über ein Interesse Atleticos an Goretzka wird schon seit Wochen spekuliert. Nun sollen sich die Madrilenen dem Bericht von Radio Marca zufolge auf direktem Wege beim deutschen Nationalspieler über eine potenzielle Zusammenarbeit erkundigt haben.

Neben Atletico haben dem Vernehmen nach auch die SSC Neapel und Juventus Turin ihre Fühler nach Goretzka ausgestreckt. Fenerbahce Istanbul ist Gerüchten zufolge ebenfalls interessiert.