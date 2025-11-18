Abschied nach nur einem halben Jahr? Ex-Bundesliga-Star Granit Xhaka mit Top-Klub in Verbindung gebracht

Xhaka unterschrieb im Sommer einen Dreijahresvertrag bei den Black Cats. Bei Juventus sei man auf der Suche nach einem erfahrenen zentralen Mittelfeldspieler, der eine Option neben Khephren Thuram und Manuel Locatelli darstellt. Eigentlich sei Morten Hjulmand von Sporting CP die Wunschlösung der Italiener, doch der Däne sei zu teuer. Xhaka würde die günstigere Alternative darstellen - und sei einem Wechsel nicht abgeneigt.

Diese Information kommt einigermaßen überraschend, da Xhaka bislang mit Sunderland die Erwartungen bei weitem übertroffen hat. Der 33-Jährige stand bislang jede Minute in der Premier League für seinen neuen Klub auf dem Platz. Und Sunderland liegt mit 19 Punkten aus elf Partien auf einem sensationellen vierten Tabellenplatz.

Der Trumpf von Juventus könnte die Aussicht auf Champions-League-Fußball sein, doch ob das den Schweizer tatsächlich überzeugt, ist schwer vorstellbar.