Granit Xhaka, ehemaliger Bundesliga-Spieler von Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen, der seit dem Sommer für Sunderland spielt, steht angeblich auf der Wunschliste von Juventus Turin. Das berichtet die italienische Sportzeitung Tuttosport. Demnach wollen die Bianconeri den Schweizer bereits nach einem halben Jahr schon wieder von einem Abschied aus der Premier League überzeugen.
Abschied nach nur einem halben Jahr? Ex-Bundesliga-Star Granit Xhaka mit Top-Klub in Verbindung gebracht
Hjulmand die erste Option für Juventus
Xhaka unterschrieb im Sommer einen Dreijahresvertrag bei den Black Cats. Bei Juventus sei man auf der Suche nach einem erfahrenen zentralen Mittelfeldspieler, der eine Option neben Khephren Thuram und Manuel Locatelli darstellt. Eigentlich sei Morten Hjulmand von Sporting CP die Wunschlösung der Italiener, doch der Däne sei zu teuer. Xhaka würde die günstigere Alternative darstellen - und sei einem Wechsel nicht abgeneigt.
Diese Information kommt einigermaßen überraschend, da Xhaka bislang mit Sunderland die Erwartungen bei weitem übertroffen hat. Der 33-Jährige stand bislang jede Minute in der Premier League für seinen neuen Klub auf dem Platz. Und Sunderland liegt mit 19 Punkten aus elf Partien auf einem sensationellen vierten Tabellenplatz.
Der Trumpf von Juventus könnte die Aussicht auf Champions-League-Fußball sein, doch ob das den Schweizer tatsächlich überzeugt, ist schwer vorstellbar.
Warum Juventus Xhaka als Lösung sieht
Bereits im vergangenen Sommer hatte sich Juve um Xhaka bemüht, sich dann aber zurückgezogen. Im Winter-Transferfenster sei der Schweizer nun eine bezahlbare Möglichkeit, den Kader entscheidend zu verstärken. Den Italienern sei allerdings klar, dass sie mehr als die von Sunderland im Sommer gezahlten 15 Millionen Euro auf den Verhandlungstisch legen müssen, um Sunderland zu überzeugen.
Für Xhaka spreche aus Turiner Sicht auch die Tatsache, dass Xhaka auf der Insel keinerlei Eingewöhnungszeit benötigt, sondern sofort performt habe.
Xhaka zu Juventus? Dementi aus England
Während die Berichte aus Italien optimistisch klingen, dass es mit dem Deal klappen könnte, sieht es in England ganz anders aus. Laut Sky Sports News ist Xhaka in Sunderland "sehr glücklich" - und außerdem wolle der Klub seinen Leistungsträger unter keinen Umständen verkaufen.
Sunderland kann seine Top-Position in der Premier League in den kommenden Spielen zementieren: Am Samstag geht es zu Fulham, eine Woche später folgt das Heimspiel gegen AFC Bournemouth.
Die Karriere von Granit Xhaka:
- 2003 - 2012: FC Basel
- 2012 - 2016: Borussia Mönchengladbach
- 2016 - 2023: Arsenal
- 2023 - 2025: Bayer Leverkusen
- seit 2025: Sunderland