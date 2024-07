Der ehemalige kroatische Nationalspieler heuert in Split an. Sein Abenteuer in Saudi-Arabien endet damit vorzeitig.

Ivan Rakitic verlässt die Saudi Pro League nach nur einem halben Jahr wieder und wechselt von Al-Shabab zu Hajduk Split. Das gab der kroatische Erstligist am Sonntagmorgen offiziell bekannt.