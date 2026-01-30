Absage an den BVB ist bestätigt! Wechsel von Transfer-Kandidat nun offiziell

Obwohl dieser Wechsel Bobb die Möglichkeit bietet, regelmäßig in einer ersten Mannschaft zu spielen, war der Abschied von City für den Absolventen der Nachwuchsakademie ein emotionaler Moment. Insgesamt bestritt er 47 Spiele für den Verein, in dieser Saison jedoch nur 15 - davon nur neun in der Premier League. In einem Abschiedsinterview auf der offiziellen Website von City bedankte sich der 22-Jährige bei den Mitarbeitern und Fans, die seine Entwicklung vom Nachwuchstalent zum Mitglied der ersten Mannschaft gefördert hatten.

"Ich verlasse City mit nichts als großartigen Erinnerungen und möchte mich bei allen für ihre Hilfe und Unterstützung während meiner Zeit hier bedanken", sagte er. "Ich hatte das große Glück, Teil eines so besonderen Fußballvereins zu sein und so viele fantastische Momente zu erleben, die ich immer in Erinnerung behalten werde."

Bobb würdigte insbesondere Guardiola und die Ausbildung, die er unter dem katalanischen Trainer erhalten hatte. "Ich habe auch so viel gelernt - nicht nur als Spieler, sondern auch als Mensch - und dafür bin ich sehr dankbar. Ich danke allen - Pep, den Trainern, all meinen unglaublichen Teamkollegen und den fantastischen City-Fans, die mich so sehr unterstützt haben. Ich wünsche dem Verein nur das Beste."