Erst vor vier Tagen hatte Pep Guardiola auf einer Pressekonferenz erklärt, dass er davon ausgehe, dass Oscar Bobb noch im laufenden Winter-Transferfenster zu einem neuen Verein wechseln werde. Dies ist nun geschehen.
Absage an den BVB ist bestätigt! Wechsel von Transfer-Kandidat nun offiziell
Der FC Fulham hat sich die Dienste von Bobb gesichert. Der Flügelspieler hat sich langfristig an den Londoner Klub gebunden und einen Vertrag bis zum Sommer 2031 unterzeichnet.
Über die Höhe der Ablösesumme wurde nichts bekannt. Gerüchten zufolge soll sie zwischen umgerechnet rund 31 und knapp über 40 Millionen Euro liegen.
Bobb, der als einer der technisch begabtesten jungen Angreifer der Liga gilt, erhält bei den Londonern die Rückennummer 14. Fulham bestätigte den Transfer am Freitag und zeigte sich "begeistert", einen Spieler verpflichtet zu haben, der auf dem Radar mehrerer europäischer Vereine stand.
Berge-Verbindung hat Bobb bei Transferentscheidung
In einem Interview mit FFCtv bei seiner Vorstellung verriet der Norweger Bobb, dass ein Gespräch mit seinem Nationalmannschaftskollegen Sander Berge eine entscheidende Rolle dabei gespielt habe, ihn davon zu überzeugen, Manchester gegen London zu tauschen.
"Es ist ein tolles Gefühl, hier zu sein. Ich hatte einen großartigen Tag, an dem ich alle kennengelernt habe und bin sehr aufgeregt", sagte Bobb. "Ich wusste schon immer, dass Fulham ein guter Verein mit guten Spielern und einem großartigen Stadion ist. Ich habe mit Sander, meinem guten Freund, und mit dem Trainer gesprochen."
Bobb hob auch die taktische Klarheit hervor, die Fulham-Coach Marco Silva während ihrer Gespräche vermittelt hatte. Das Versprechen eines Systems, das zu seinem Spielstil passt, war die letzte Bestätigung, die er brauchte, um die Komfortzone des Etihad zu verlassen.
"Er hat mir erklärt, wie das System funktioniert, wie die Jungs sind und wie der Verein ist", fügte Bobb hinzu. "Er schien sehr sympathisch zu sein, daher war es im Grunde eine leichte Entscheidung."
Bobbs emotionaler Abschied von ManCity
Obwohl dieser Wechsel Bobb die Möglichkeit bietet, regelmäßig in einer ersten Mannschaft zu spielen, war der Abschied von City für den Absolventen der Nachwuchsakademie ein emotionaler Moment. Insgesamt bestritt er 47 Spiele für den Verein, in dieser Saison jedoch nur 15 - davon nur neun in der Premier League. In einem Abschiedsinterview auf der offiziellen Website von City bedankte sich der 22-Jährige bei den Mitarbeitern und Fans, die seine Entwicklung vom Nachwuchstalent zum Mitglied der ersten Mannschaft gefördert hatten.
"Ich verlasse City mit nichts als großartigen Erinnerungen und möchte mich bei allen für ihre Hilfe und Unterstützung während meiner Zeit hier bedanken", sagte er. "Ich hatte das große Glück, Teil eines so besonderen Fußballvereins zu sein und so viele fantastische Momente zu erleben, die ich immer in Erinnerung behalten werde."
Bobb würdigte insbesondere Guardiola und die Ausbildung, die er unter dem katalanischen Trainer erhalten hatte. "Ich habe auch so viel gelernt - nicht nur als Spieler, sondern auch als Mensch - und dafür bin ich sehr dankbar. Ich danke allen - Pep, den Trainern, all meinen unglaublichen Teamkollegen und den fantastischen City-Fans, die mich so sehr unterstützt haben. Ich wünsche dem Verein nur das Beste."
Auch der BVB war an Bobb dran
Vor allem der BVB soll großes Interesse an den Diensten Bobbs gezeigt haben, allerdings waren den Dortmunder Verantwortlichen offenbar die Kosten eines Winter-Transfers zu hoch, weshalb man vorerst Abstand davon nahm.
Es hieß, der BVB sei nicht bereit, das für Bobb fällige Transferpaket in Höhe von kolportierten 70 Millionen Euro (Ablöse, Gehalt, Berater-Honorare) zu schnüren. Daraufhin hatte Sky jedoch berichtet, dass das Interesse an Bobb nach wie vor bestehe und nicht abgeflaut sei. Ende des Jahres schrieb Sport1 derweil, dass eine Leihe kurz bevorstehe.
Oscar Bobb bei Manchester City: Leistungsdaten und Statistiken
- Spiele: 47
- Tore: 4
- Vorlagen: 4