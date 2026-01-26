"Weiß, dass er Gespräche führt": Pep Guardiola bestätigt Wechselwunsch von Transferkandidat des BVB

In der laufenden Spielzeit stand er wettbewerbsübergreifend 15-mal auf dem Platz (ein Assist), wobei er sich allerdings meist mit der Rolle des Jokers anfreunden musste. Seit Mitte Dezember plagt sich der 22-Jährige mit einer Oberschenkelverletzung herum, der genaue Zeitpunkt einer möglichen Rückkehr steht noch nicht fest.

Vor allem der BVB soll großes Interesse an den Diensten Bobbs zeigen, allerdings sind den Dortmunder Verantwortlichen offenbar die Kosten eines Winter-Transfers zu hoch, weshalb man vorerst Abstand davon nahm.

Demnach sei der BVB nicht bereit, das für Bobb fällige Transferpaket in Höhe von kolportierten 70 Millionen Euro (Ablöse, Gehalt, Berater-Honorare) zu schnüren. Daraufhin hatte Sky jedoch berichtet, dass das Interesse an Bobb nach wie vor bestehe und nicht abgeflaut sei. Ende des Jahres schrieb Sport1 derweil, dass eine Leihe kurz bevorstehe.