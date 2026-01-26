Auf einer Pressekonferenz erklärte der spanische Coach der Skyblues, dass er davon ausgehe, dass Bobb aller Voraussicht nach noch im laufenden Winter-Transferfenster zu einem neuen Verein wechseln werde.
"Weiß, dass er Gespräche führt": Pep Guardiola bestätigt Wechselwunsch von Transferkandidat des BVB
Guardiola über Bobb-Wechselwunsch: "Ich denke schon"
"Ich weiß es noch nicht. Ich weiß, dass es Gerüchte gibt. Ich weiß, dass er Gespräche führt, aber ich weiß es im Moment noch nicht", meinte Guardiola zunächst. Auf die Frage, ob er denke, dass der Spieler von sich aus gehen wolle, antwortete er: "Ich denke schon."
Bobb gab in der Saison 2023/24 sein Profidebüt für die Skyblues unter Pep Guardiola und gehört seitdem fest zum Kader. Die darauffolgende Spielzeit verpasste er jedoch fast vollständig aufgrund eines Schienbeinbruchs, den er im August 2024 im Training erlitt.
BVB denkt offenbar über Transfer von Oscar Bobb nach
In der laufenden Spielzeit stand er wettbewerbsübergreifend 15-mal auf dem Platz (ein Assist), wobei er sich allerdings meist mit der Rolle des Jokers anfreunden musste. Seit Mitte Dezember plagt sich der 22-Jährige mit einer Oberschenkelverletzung herum, der genaue Zeitpunkt einer möglichen Rückkehr steht noch nicht fest.
Vor allem der BVB soll großes Interesse an den Diensten Bobbs zeigen, allerdings sind den Dortmunder Verantwortlichen offenbar die Kosten eines Winter-Transfers zu hoch, weshalb man vorerst Abstand davon nahm.
Demnach sei der BVB nicht bereit, das für Bobb fällige Transferpaket in Höhe von kolportierten 70 Millionen Euro (Ablöse, Gehalt, Berater-Honorare) zu schnüren. Daraufhin hatte Sky jedoch berichtet, dass das Interesse an Bobb nach wie vor bestehe und nicht abgeflaut sei. Ende des Jahres schrieb Sport1 derweil, dass eine Leihe kurz bevorstehe.
Ricken: "Sehe keinen Bedarf, den Kader im Winter zu verstärken"
Sportvorstand Lars Ricken betonte mehrfach, dass er derzeit keinen dringenden Bedarf sehe, den Kader im Winter zu verstärken. Er begründet dies mit der seiner Meinung nach starken Ersatzbank: "Ich schließe nicht aus, dass sich auf dem Transfermarkt noch etwas tun könnte. Aber wenn man sich unsere Ersatzbank anschaut, ist sie in der Bundesliga schwer zu schlagen. In dieser Hinsicht gibt es keinen Grund für übereilte Entscheidungen."
Bobbs Vertrag bei Manchester City ist noch bis zum 30. Juni 2029 datiert. Neben dem BVB scheint auch der FC Fulham ein Auge auf den 16-fachen norwegischen Nationalspieler geworfen zu haben.
Oscar Bobb bei Manchester City: Leistungsdaten und Statistiken
- Spiele: 47
- Tore: 4
- Vorlagen: 4