Ablösefrei zu haben: FC Barcelona hat angeblich Star des FC Bayern auf der Liste

Bei Barca träfe Goretzka auf seinen Ex-Trainer Hansi Flick, unter dem er bei Bayern zwischen 2019 und 2021 auf der Position des defensiven Mittelfeldspieler neben Joshua Kimmich gesetzt war.

Einem Bericht aus Spanien zufolge habe Goretzka seinen Ex-Coach bereits kontaktiert und ihm mitgeteilt, dass ein Wechsel zu Barca für ihn in Frage kommen würde.

Goretzka kam 2018 ablösefrei vom FC Schalke 04 nach München und spielt bereits in seiner achten Saison beim FCB. Nach einem schweren Start unter Trainer Vincent Kompany, der ihn zu Beginn seiner Amtszeit oftmals gänzlich aus dem Kader strich, kämpfte sich Goretzka auch aufgrund der Verletzungen und Erkrankungen seiner Mittelfeldkonkurrenz wieder zurück in die Bayern-Startelf. In der laufenden Saison aber drückt er besonders in den wichtigen Spielen in der Champions League die Bank. In der Königsklasse kommt er gerade einmal auf 60 Spielminuten.