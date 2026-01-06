FC Bayern München v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport
Daniel Buse

Ablösefrei zu haben: FC Barcelona hat angeblich Star des FC Bayern auf der Liste

Beim Rekordmeister geht es für den Mittelfeldspieler wohl nicht mehr weiter. Sein Ex-Trainer hat ihn angeblich auf dem Zettel.

Der FC Barcelona beobachtet die Situation von Leon Goretzka beim FC Bayern München angeblich genau. Nach Angaben von Sky haben die Katalanen den Mittelfeldspieler, dessen Vertrag beim deutschen Rekordmeister im Sommer ausläuft, auf dem Zettel. 

  • FC Bayern München v 1. FSV Mainz 05 - BundesligaGetty Images Sport

    Barcelona auf zentralen Positionen gut aufgestellt

    Eine finale Entscheidung, ob Barca bei Goretzka ernst macht, sei aber noch nicht getroffen worden. Die Blaugrana wollen demnach erst einmal abwarten, wie sich bei ihnen der Konkurrenzkampf und die Besetzung auf den zentralen Positionen entwickele. Mit Spielern wie Frenkie De Jong, Pedri, Marc Casado, Marc Bernal, Gavi, Fermin Lopez, Dani Olmo und Eric Garcia hat Coach Hansi Flick bereits jetzt ein Überangebot für die Plätze in der Spielfeldmitte. Sollte von diesen Akteuren keiner den Klub verlassen, bestünde bei Barca kein Bedarf, sich mit Goretzka zu verstärken.

    Die Möglichkeit eines ablösefreien Wechsels mache den 30-Jährigen aber grundsätzlich für die finanziell angeschlagenen Katalanen zu einer interessanten Option. Auch die SSC Neapel interessiere sich aber für Goretzka und sei schon konkreter in ihrem Bemühen um den deutschen Nationalspieler.

    • Werbung
  • goretzka(C)Getty Images

    Leon Goretzka war unter Hansi Flick Bayern-Stammspieler

    Bei Barca träfe Goretzka auf seinen Ex-Trainer Hansi Flick, unter dem er bei Bayern zwischen 2019 und 2021 auf der Position des defensiven Mittelfeldspieler neben Joshua Kimmich gesetzt war. 

    Einem Bericht aus Spanien zufolge habe Goretzka seinen Ex-Coach bereits kontaktiert und ihm mitgeteilt, dass ein Wechsel zu Barca für ihn in Frage kommen würde. 

    Goretzka kam 2018 ablösefrei vom FC Schalke 04 nach München und spielt bereits in seiner achten Saison beim FCB. Nach einem schweren Start unter Trainer Vincent Kompany, der ihn zu Beginn seiner Amtszeit oftmals gänzlich aus dem Kader strich, kämpfte sich Goretzka auch aufgrund der Verletzungen und Erkrankungen seiner Mittelfeldkonkurrenz wieder zurück in die Bayern-Startelf. In der laufenden Saison aber drückt er besonders in den wichtigen Spielen in der Champions League die Bank. In der Königsklasse kommt er gerade einmal auf 60 Spielminuten.

  • Leon Goretzka in der Saison 2025/26:

    • Spiele: 23
    • Spielminuten: 1108
    • Tore: 0
    • Assists: 0

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

Klub Freundschaftsspiele
Salzburg crest
Salzburg
SAL
Bayern München crest
Bayern München
FCB
Spanien Super Cup
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Athletic Bilbao crest
Athletic Bilbao
ATH
0