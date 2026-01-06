Der FC Barcelona beobachtet die Situation von Leon Goretzka beim FC Bayern München angeblich genau. Nach Angaben von Sky haben die Katalanen den Mittelfeldspieler, dessen Vertrag beim deutschen Rekordmeister im Sommer ausläuft, auf dem Zettel.
Ablösefrei zu haben: FC Barcelona hat angeblich Star des FC Bayern auf der Liste
- Getty Images Sport
Barcelona auf zentralen Positionen gut aufgestellt
Eine finale Entscheidung, ob Barca bei Goretzka ernst macht, sei aber noch nicht getroffen worden. Die Blaugrana wollen demnach erst einmal abwarten, wie sich bei ihnen der Konkurrenzkampf und die Besetzung auf den zentralen Positionen entwickele. Mit Spielern wie Frenkie De Jong, Pedri, Marc Casado, Marc Bernal, Gavi, Fermin Lopez, Dani Olmo und Eric Garcia hat Coach Hansi Flick bereits jetzt ein Überangebot für die Plätze in der Spielfeldmitte. Sollte von diesen Akteuren keiner den Klub verlassen, bestünde bei Barca kein Bedarf, sich mit Goretzka zu verstärken.
Die Möglichkeit eines ablösefreien Wechsels mache den 30-Jährigen aber grundsätzlich für die finanziell angeschlagenen Katalanen zu einer interessanten Option. Auch die SSC Neapel interessiere sich aber für Goretzka und sei schon konkreter in ihrem Bemühen um den deutschen Nationalspieler.
- (C)Getty Images
Leon Goretzka war unter Hansi Flick Bayern-Stammspieler
Bei Barca träfe Goretzka auf seinen Ex-Trainer Hansi Flick, unter dem er bei Bayern zwischen 2019 und 2021 auf der Position des defensiven Mittelfeldspieler neben Joshua Kimmich gesetzt war.
Einem Bericht aus Spanien zufolge habe Goretzka seinen Ex-Coach bereits kontaktiert und ihm mitgeteilt, dass ein Wechsel zu Barca für ihn in Frage kommen würde.
Goretzka kam 2018 ablösefrei vom FC Schalke 04 nach München und spielt bereits in seiner achten Saison beim FCB. Nach einem schweren Start unter Trainer Vincent Kompany, der ihn zu Beginn seiner Amtszeit oftmals gänzlich aus dem Kader strich, kämpfte sich Goretzka auch aufgrund der Verletzungen und Erkrankungen seiner Mittelfeldkonkurrenz wieder zurück in die Bayern-Startelf. In der laufenden Saison aber drückt er besonders in den wichtigen Spielen in der Champions League die Bank. In der Königsklasse kommt er gerade einmal auf 60 Spielminuten.
Leon Goretzka in der Saison 2025/26:
- Spiele: 23
- Spielminuten: 1108
- Tore: 0
- Assists: 0