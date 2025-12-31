Angebliche Nachricht an Hansi Flick enthüllt: Leon Goretzka plant wohl schon die Zeit nach dem FC Bayern

Wie Flick auf das Angebot reagiert hat, geht aus dem Bericht nicht hervor. Dafür heißt es aber, dass Flick bereits vor einem Jahr über eine Verpflichtung Goretzkas nachgedacht habe. Im vergangenen Winter suchte Barca einen physisch starken Mittelfeldspieler. Aus einer angedachten Leihe wurde aber nichts.

Goretzka hatte sich damals gerade beim FC Bayern zurückgekämpft, mittlerweile ist er aber wieder ins Hintertreffen geraten. Sein Vertrag läuft kommenden Sommer aus, die Münchner streben aktuell keine Verlängerung an. Zuletzt wurde sogar über einen vorzeitigen Wechsel im Winter spekuliert, dies sei laut Sky aber unwahrscheinlich. Ab dem 1. Januar darf Goretzka mit anderen Klubs offiziell über einen ablösefreien Transfer im Sommer verhandeln.