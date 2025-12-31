Wie die spanische Mundo Deportivo berichtet, kontaktierte der 30-jährige Mittelfeldspieler proaktiv Hansi Flick und teilte ihm mit, dass er gerne wieder unter ihm spielen würde. Goretzka und Flick arbeiteten von 2019 bis 2021 gemeinsam für den FC Bayern und gewannen 2020 das Triple, anschließend gab es Berührungspunkte bei der deutschen Nationalmannschaft. Seit 2024 trainiert Flick den FC Barcelona.
Angebliche Nachricht an Hansi Flick enthüllt: Leon Goretzka plant wohl schon die Zeit nach dem FC Bayern
Wie Flick auf das Angebot reagiert hat, geht aus dem Bericht nicht hervor. Dafür heißt es aber, dass Flick bereits vor einem Jahr über eine Verpflichtung Goretzkas nachgedacht habe. Im vergangenen Winter suchte Barca einen physisch starken Mittelfeldspieler. Aus einer angedachten Leihe wurde aber nichts.
Goretzka hatte sich damals gerade beim FC Bayern zurückgekämpft, mittlerweile ist er aber wieder ins Hintertreffen geraten. Sein Vertrag läuft kommenden Sommer aus, die Münchner streben aktuell keine Verlängerung an. Zuletzt wurde sogar über einen vorzeitigen Wechsel im Winter spekuliert, dies sei laut Sky aber unwahrscheinlich. Ab dem 1. Januar darf Goretzka mit anderen Klubs offiziell über einen ablösefreien Transfer im Sommer verhandeln.
Leon Goretzka wird bei zahlreichen Klubs gehandelt
Goretzka zählt mit einem Jahresgehalt von rund 17 Millionen Euro zu den Topverdienern des FC Bayern, ist aktuell aber nur dritte Wahl im defensiven Mittelfeld. Joshua Kimmich ist unumstritten gesetzt, in den wichtigen Spielen beginnt daneben meist Aleksandar Pavlovic. Zudem steht Tom Bischof zur Verfügung.
Zuletzt wurde Goretzka bereits mit Atletico Madrid, Tottenham Hotspur, Fenerbahce, Juventus Turin und der SSC Neapel in Verbindung gebracht. Tottenham hat sich laut The Athletic mittlerweile aber aus dem Poker verabschiedet.
Auch ein Wechsel nach Barcelona käme überraschend, hat Flick mit Frenkie De Jong, Pedri, Marc Casado, Marc Bernal, Gavi, Fermin Lopez, Dani Olmo und dem umgeschulten Eric Garcia doch eigentlich viele Optionen.
Die Karrierestationen von Leon Goretzka
- 2012 bis 2013: VfL Bochum
- 2013 bis 2018: FC Schalke 04
- seit 2018: FC Bayern