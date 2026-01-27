Ablösefrei im Sommer: AC Milan offenbar an Verteidiger-Talent des FC Bayern München dran

Puljic war 2023 vom kroatischen Erstligisten NK Osijek zum FC Bayern gewechselt und spielte zunächst in der U17, später in der U19 des Rekordmeisters. Im Januar 2025 schaffte er den Sprung in die Reservemannschaft. In der laufenden Saison kam Puljic bisher siebenmal zum Einsatz, davon fünfmal in der Regionalliga mit der Reserve.