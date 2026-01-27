Ljubo Puljic von der Reserve des FC Bayern München könnte den Verein schon bald verlassen. Wie der italienische Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, hat die AC Milan erste Gespräche über einen Transfer des kroatischen Innenverteidigers aufgenommen. Mehrere Vereine sollen am 18-Jährigen interessiert sein, die Mailänder zeigten jedoch besonderes Engagement.
IMAGO / Frank Scheuring
Ablösefrei im Sommer: AC Milan offenbar an Verteidiger-Talent des FC Bayern München dran
Puljic war 2023 vom kroatischen Erstligisten NK Osijek zum FC Bayern gewechselt und spielte zunächst in der U17, später in der U19 des Rekordmeisters. Im Januar 2025 schaffte er den Sprung in die Reservemannschaft. In der laufenden Saison kam Puljic bisher siebenmal zum Einsatz, davon fünfmal in der Regionalliga mit der Reserve.
Gleichzeitig bestritt der 1,94-Meter-Riese 12 Länderspiele für Kroatiens U19. Sein Vertrag beim FC Bayern läuft noch bis 2026.
Zahlen und Daten zu Ljubo Puljic:
- Geburtsdatum: 31.05.2007
- Regionalliga-Spiele Saison 25/26: 5
- Spiele in Kroatiens U21: 12
