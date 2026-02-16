Wie mehrere Medien in England berichten, zeigt der FC Liverpool großes Interesse daran, Anthony Gordon von Newcastle United im Sommer zu verpflichten - nicht das erste Mal. Für den Teamkollegen von DFB-Stürmer Nick Woltemade müssten die Reds aber tief in die Tasche greifen.
Ab 100 Millionen Euro soll er zu haben sein! FC Liverpool will wohl Mitspieler von Nick Woltemade verpflichten
Der 16-malige englische Nationalspieler soll demnach erst ab einer Ablösesumme von mindestens 100 Millionen Euro zu haben sein. Liverpool hat in der jüngsten Vergangenheit mehrfach gezeigt, dass man für Transfers gerne hohe Summen bezahlt: Allein im vergangenen Sommer investierten die Reds knapp 500 Millionen Euro und verpflichteten unter anderem Gordons ehemaligen Newcastle-Teamkollegen Alexander Isak (145 Millionen Euro), Florian Wirtz (125 Millionen Euro) von Bayer Leverkusen und Hugo Ekitike (95 Millionen Euro) von Eintracht Frankfurt.
In der Premier League soll es mehrere Interessenten für den Offensivspieler geben - auch Manchester City und der FC Arsenal werden als Interessenten genannt. Ein Pluspunkt für Liverpool: Gordon spielte bereits als Kind beim FCL, bevor er im Alter von elf Jahren wechselte.
- AFP
Anthony Gordon erzielte 15 Scorerpunkte
Es ist nicht das erste Mal, dass Gordon mit den Reds in Verbindung gebracht wird. Schon im Sommer 2024 und im Jahr darauf wollte der amtierende Meister ihn für hohe Summen verpflichten, beide Male kam es jedoch nicht zustande.
Newcastle steckt sportlich in einer schwierigen Phase und liegt nur auf Rang zehn in der Premier League. Aus individueller Sicht liefert Gordon jedoch eine starke Saison ab: In 35 Partien erzielte er zehn Treffer und bereitete fünf weitere vor. Besonders in der Champions League zeigt er sich treffsicher mit sechs Toren in acht Spielen.
Fraglich ist jedoch, ob Newcastle nach der Posse um Isak im vergangenen Sommer erneut mit Liverpool verhandeln möchte. Der Schwede hatte damals für einen Eklat gesorgt, als er in einen Streik trat, um seinen Wechsel zu Liverpool durchzusetzen, nachdem Newcastle lange gegen einen Transfer gewesen war.
Anthony Gordon: Seine Statistiken in der Saison 2025/26
- Spiele: 35
- Tore: 10
- Vorlagen: 5