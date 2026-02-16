Ab 100 Millionen Euro soll er zu haben sein! FC Liverpool will wohl Mitspieler von Nick Woltemade verpflichten

Es ist nicht das erste Mal, dass Gordon mit den Reds in Verbindung gebracht wird. Schon im Sommer 2024 und im Jahr darauf wollte der amtierende Meister ihn für hohe Summen verpflichten, beide Male kam es jedoch nicht zustande.

Newcastle steckt sportlich in einer schwierigen Phase und liegt nur auf Rang zehn in der Premier League. Aus individueller Sicht liefert Gordon jedoch eine starke Saison ab: In 35 Partien erzielte er zehn Treffer und bereitete fünf weitere vor. Besonders in der Champions League zeigt er sich treffsicher mit sechs Toren in acht Spielen.

Fraglich ist jedoch, ob Newcastle nach der Posse um Isak im vergangenen Sommer erneut mit Liverpool verhandeln möchte. Der Schwede hatte damals für einen Eklat gesorgt, als er in einen Streik trat, um seinen Wechsel zu Liverpool durchzusetzen, nachdem Newcastle lange gegen einen Transfer gewesen war.