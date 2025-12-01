74-Millionen-Euro-Hammer in der Premier League? Manchester City wohl heiß auf Stürmer mit Ausstiegsklausel

Semenyo könnte zudem die Offensivreihe von Manchester City verstärken, während der Ex-Frankfurter Omar Marmoush beim Afrika-Cup fehlt. Da Ghana sich erstmals seit 21 Jahren nicht für das Turnier qualifizieren konnte, wird Semenyo selbst nicht abwesend sein.

Bournemouth, das zu Saisonbeginn stark aufgetreten war, hat in den vergangenen Wochen an Form verloren und ist aus den Top-4 ins Mittelfeld abgerutscht.

In einer Stellungnahme im November wies Bournemouth-Teammanager Andoni Iraola Spekulationen über Semenyos Zukunft zwar zurück, wirkte jedoch resigniert und räumte ein, dass sein Schützling zu Beginn der Transferperiode sehr gefragt sein dürfte. "Wir haben November und Antoine ist unser Spieler. Er wird auch weiterhin unser Spieler bleiben", sagte der Spanier. "Im Januar können Sie mich zum Transfermarkt befragen. Im Moment mache ich mir keine Gedanken über den nächsten Transfermarkt. Es ist November und ich mache mir mehr Gedanken über die Situation der Spieler für morgen. Im Januar werden wir dann über alles sprechen, was passiert."

Semenyo kam Anfang 2023 für rund zehn Millionen Euro Ablöse von Bristol City zu den Cherries. Dort steht er noch bis 2030 unter Vertrag.