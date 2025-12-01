Laut der Times erwägt Manchester City einen Transfer von Bournemouths Antoine Semenyo und könnte dabei dessen Ausstiegsklausel in Höhe von 74 Millionen Euro ziehen, die zu Beginn des Januar-Transferfensters greifen soll.
74-Millionen-Euro-Hammer in der Premier League? Manchester City wohl heiß auf Stürmer mit Ausstiegsklausel
Man City könnte Semenyo im Januar verpflichten
Der 25-Jährige hat in dieser Saison bereits sechs Ligatore erzielt und drei Vorlagen gegeben. Nach 13 Treffern in der vergangenen Spielzeit zählt er zu den gefährlichsten Stürmern der Premier League. Seine starke Form hat das Interesse mehrerer Topklubs geweckt, allen voran des kriselnden FC Liverpool, seit Berichte über seine Ausstiegsklausel im Herbst die Runde machten.
Obwohl Manchester City nach Angaben des Berichts "noch nicht vollständig entschlossen" sei, einen Transfer zu tätigen, hätten die Verantwortlichen den Wert des Ghanaers erkannt. Semenyo könnte die Torlast künftig mit Erling Haaland teilen, der bisher 14 der 27 Ligatore der Skyblues erzielt hat. Am vergangenen Samstag war Phil Foden gegen Leeds United mit dem Siegtreffer der zweite City-Spieler, der in dieser Saison mehr als ein Ligator erzielte.
- Getty Images Sport
Andoni Iraola: "Im Januar werden wir dann über alles sprechen, was passiert"
Semenyo könnte zudem die Offensivreihe von Manchester City verstärken, während der Ex-Frankfurter Omar Marmoush beim Afrika-Cup fehlt. Da Ghana sich erstmals seit 21 Jahren nicht für das Turnier qualifizieren konnte, wird Semenyo selbst nicht abwesend sein.
Bournemouth, das zu Saisonbeginn stark aufgetreten war, hat in den vergangenen Wochen an Form verloren und ist aus den Top-4 ins Mittelfeld abgerutscht.
In einer Stellungnahme im November wies Bournemouth-Teammanager Andoni Iraola Spekulationen über Semenyos Zukunft zwar zurück, wirkte jedoch resigniert und räumte ein, dass sein Schützling zu Beginn der Transferperiode sehr gefragt sein dürfte. "Wir haben November und Antoine ist unser Spieler. Er wird auch weiterhin unser Spieler bleiben", sagte der Spanier. "Im Januar können Sie mich zum Transfermarkt befragen. Im Moment mache ich mir keine Gedanken über den nächsten Transfermarkt. Es ist November und ich mache mir mehr Gedanken über die Situation der Spieler für morgen. Im Januar werden wir dann über alles sprechen, was passiert."
Semenyo kam Anfang 2023 für rund zehn Millionen Euro Ablöse von Bristol City zu den Cherries. Dort steht er noch bis 2030 unter Vertrag.
Antoine Semenyo: Leistungsdaten in der Saison 2025/26
- Spiele: 13
- Tore: 6
- Vorlagen: 3
- Gelbe Karten: 3
- Rote oder Gelb-Rote Karten: 0
- Einsatzminuten: 1.125