70 Millionen Euro: Bundesliga-Star könnte für interessierten FC Barcelona zu teuer sein

Nusas Vertrag in Leipzig läuft noch bis 2029 und dem Bericht zufolge enthält er keine Ausstiegsklausel, sodass RB die Ablösesumme frei bestimmen kann - und das aufgrund des großen Interesses an Nusa auch tun werde. Barca habe Nusa bislang noch nicht in Leipzig gescoutet, ihn allerdings der Sport zufolge beim 4:1-Auswärtserfolg Norwegens in der WM-Qualifikation in Italien vor Ort beobachtet.

Bei den Katalanen könnte Nusa auf beiden Flügeln eingesetzt werden und damit eine Alternative zu Lamine Yamal und Raphinha darstellen. Bei Barca ist noch unklar, ob und wie es mit dem von Manchester United ausgeliehen Marcus Rashford weitergeht.