Wie die spanische Sportzeitung Sport vor einigen Tagen berichtete, ist der FC Barcelona angeblich an Antonio Nusa von RB Leipzig interessiert. Laut Sky dürfte der von den Sachsen für Nusa aufgerufene Preis die Katalanen allerdings eher abschrecken, denn RB fordere für den 20-Jährigen eine Summe im Bereich von 60 bis 70 Millionen Euro.
70 Millionen Euro: Bundesliga-Star könnte für interessierten FC Barcelona zu teuer sein
- Getty Images Sport
Barca scoutet Nusa angeblich beim Länderspiel
Nusas Vertrag in Leipzig läuft noch bis 2029 und dem Bericht zufolge enthält er keine Ausstiegsklausel, sodass RB die Ablösesumme frei bestimmen kann - und das aufgrund des großen Interesses an Nusa auch tun werde. Barca habe Nusa bislang noch nicht in Leipzig gescoutet, ihn allerdings der Sport zufolge beim 4:1-Auswärtserfolg Norwegens in der WM-Qualifikation in Italien vor Ort beobachtet.
Bei den Katalanen könnte Nusa auf beiden Flügeln eingesetzt werden und damit eine Alternative zu Lamine Yamal und Raphinha darstellen. Bei Barca ist noch unklar, ob und wie es mit dem von Manchester United ausgeliehen Marcus Rashford weitergeht.
- Getty Images
Barcelona kann finanziell keine großen Sprünge machen
Dass die Katalanen allerdings einen Betrag in der Region von 70 Millionen Euro für den Flügelspieler auf den Verhandlungstisch legen, ist nahezu ausgeschlossen. Bereits in den vergangenen Transferperioden tat sich Barca äußerst schwer, größere Summen für Top-Stars aufzubringen und diese dann auch bei der Liga für den Spielbetrieb zu registrieren. Die finanzielle Lage des Klubs ist weiterhin äußerst angespannt, was auch die Konkurrenz aus Europa interessiert beobachtet.
- Getty Images Sport
Schon als 16-Jähriger Millionenablöse für Antonio Nusa
Nusa galt bereits als Jugendlicher als Mega-Talent und wechselte mit nur 16 Jahren von Stabaek aus Norwegen für drei Millionen Euro Ablöse zu Club Brügge. Im Sommer 2024 zahlte dann RB Leipzig für den inzwischen 19-Jährigen 21 Millionen Euro an die Belgier.
Die Saison 25/26 von Antonio Nusa
- Spiele: 14
- Spielminuten: 959
- Tore: 2
- Assists: 2