30 Millionen Euro für zehn Spiele: Galatasaray will Top-Transfer angeblich schon wieder loswerden

Demnach habe Singo nach wie vor große Schwierigkeiten, sich an den türkischen Fußball zu gewöhnen, was zu Unzufriedenheit bei seinem Klub führe. Galatasaray wolle den 24 Jahre alten Rechtsverteidiger daher bereits im Winter abgeben und hoffe, eine Ablösesumme zwischen 25 und 30 Millionen Euro einzustreichen. Damit könnten mögliche Verluste in Grenzen gehalten werden, schließlich kam Singo im Sommer für 30 Millionen Euro vom Ligue-1-Klub AS Monaco nach Istanbul.

Singo war damit einer der teuerste Neuzugänge der Galatasaray-Transferoffensive vor dieser Spielzeit. In ihrem Rahmen kamen unter anderem auch die ablösefreien Top-Stars Leroy Sane (FC Bayern) und Ilkay Gündogan (Manchester City). Dazu wurde der zuvor ausgeliehene Torjäger Victor Osimhen für 75 Millionen fest unter Vertrag genommen.

Im Gegensatz zu dem genannten Trio hat es Singo bislang aber nicht geschafft, in der Mannschaft von Trainer Okan Buruk dauerhaft Fuß zu fassen. Zehn Partien absolvierte er, davon fünf über die volle Distanz. Dabei sammelte er einen Assist.