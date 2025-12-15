Nach nur einem halben Jahr könnte das Engagement des ivorischen Nationalspielers Wilfried Singo beim Süper-Lig-Meister Galatasaray Istanbul schon wieder vorüber sein. Dies meldet der Schweizer Ableger von Sky.
30 Millionen Euro für zehn Spiele: Galatasaray will Top-Transfer angeblich schon wieder loswerden
Demnach habe Singo nach wie vor große Schwierigkeiten, sich an den türkischen Fußball zu gewöhnen, was zu Unzufriedenheit bei seinem Klub führe. Galatasaray wolle den 24 Jahre alten Rechtsverteidiger daher bereits im Winter abgeben und hoffe, eine Ablösesumme zwischen 25 und 30 Millionen Euro einzustreichen. Damit könnten mögliche Verluste in Grenzen gehalten werden, schließlich kam Singo im Sommer für 30 Millionen Euro vom Ligue-1-Klub AS Monaco nach Istanbul.
Singo war damit einer der teuerste Neuzugänge der Galatasaray-Transferoffensive vor dieser Spielzeit. In ihrem Rahmen kamen unter anderem auch die ablösefreien Top-Stars Leroy Sane (FC Bayern) und Ilkay Gündogan (Manchester City). Dazu wurde der zuvor ausgeliehene Torjäger Victor Osimhen für 75 Millionen fest unter Vertrag genommen.
Im Gegensatz zu dem genannten Trio hat es Singo bislang aber nicht geschafft, in der Mannschaft von Trainer Okan Buruk dauerhaft Fuß zu fassen. Zehn Partien absolvierte er, davon fünf über die volle Distanz. Dabei sammelte er einen Assist.
- AFP
Wilfried Singo steht bei Galatasaray bis 2030 unter Vertrag
Wie bereits im Oktober fällt Singo aktuell wegen einer Oberschenkelzerrung aus und soll erst Ende des Jahres wieder fit sein. Zum Kader der Elfenbeinküste für den Africa Cup zählt der 30-malige Nationalspieler nicht.
Bis zu einem möglichen Transfer im Januar ist es derweil noch ein weiter Weg, denn konkretes Interesse an Singo gibt es nicht. Der Abwehrspieler sei dem englischen Meister FC Liverpool angeboten worden, heißt es. Die Reds aber räumen einem etwaigen Transfer keine Priorität ein.
Singo selbst könnte sich auch eine Rückkehr in die Serie A vorstellen. Dort absolvierte er beim FC Turin von 2019 bis 2023 seine erste Station in Europa, ehe es für rund neun Millionen Euro nach Monaco ging. Singos Vertrag bei Galatasaray läuft noch bis 2030.
Galatasaray, die Top-Transfers des Sommers 2025
- Victor Osimhen (26): Kam für 75 Millionen Euro von Napoli
- Wilfried Singo (24): Kam für 30 Millionen Euro von der AS Monaco
- Ugurcan Cakir (29): Kam für 27,5 Millionen Euro von Trabzonspor
- Ismail Jakobs (25): Kam für 8 Millionen Euro von der AS Monaco
- Przemyslaw Frankowski (30): Kam für 7 Millionen Euro von RC Lens
- Leroy Sane (29): Kam ablösefrei vom FC Bayern
- Ilkay Gündogan (34): Kam ablösefrei von Manchester City