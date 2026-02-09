Galatasaray Istanbul hat sich angeblich kurz vor Ende der gerade abgelaufenen Transferperiode um Marc Bernal vom FC Barcelona bemüht. Das berichtet die spanische Sportzeitung Sport. Demnach hätte der Süper-Lig-Tabellenführer eine Ablösesumme in Höhe von 30 Millionen Euro für den 18-Jährigen geboten, doch Barca lehnte die Offerte ab.
30 Millionen Euro Ablöse - und eine Gehalts-Verdreifachung: Galatasaray wollte offenbar beim FC Barcelona zuschlagen
Gala-Boss Özbek wollte Bernal angeblich unbedingt
Dem Bericht zufolge war zunächst Girona an Bernal interessiert. Dabei war eine Leihe im Gespräch, um dem Youngster - ähnlich wie Marc-Andre ter Stegen, der denselben Weg ging - mehr Spielpraxis zu verschaffen. Die Barca-Bosse entschieden sich jedoch gegen den Deal.
Sie sagten später auch Galatasaray ab, das den Teenager mit einer Verdreifachung seines Gehalts angeblich ködern wollte. Gala-Präsident Dursun Özbek sei die treibende Kraft hinter den Bemühungen gewesen, die schließlich erfolglos blieben.
- Getty Images Sport
Marc Bernal feiert gegen Mallorca seine Torpremiere
Marc Bernal wird dem Bericht zufolge von den Barca-Verantwortlichen zugetraut, sich zu einem der besten Mittelfeldspieler der Welt zu entwickeln, weswegen sie über einen festen Transfer nicht nachdachten. Ihren Einschätzungen zufolge werde Bernal in einigen Jahren weit mehr als die von Galatasaray gebotenen 30 Millionen Euro wert sein.
Bernal zog sich im August 2024 einen Kreuzbandriss zu, der ihn lange pausieren ließ. Er hat sich inzwischen wieder in den Kader von Trainer Hansi Flick zurück gekämpft, der ihn in dieser Saison meist als Einwechselspieler bringt. Am Wochenende erzielte der 18-Jährige gegen RCD Mallorca beim 3:0 seinen ersten Liga-Treffer für die Katalanen.
Die Zahlen von Marc Bernal in der Saison 25/26:
- Spiele: 18
- Spielminuten: 462
- Tore: 1
- Assists: 1