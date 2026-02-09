30 Millionen Euro Ablöse - und eine Gehalts-Verdreifachung: Galatasaray wollte offenbar beim FC Barcelona zuschlagen

Dem Bericht zufolge war zunächst Girona an Bernal interessiert. Dabei war eine Leihe im Gespräch, um dem Youngster - ähnlich wie Marc-Andre ter Stegen, der denselben Weg ging - mehr Spielpraxis zu verschaffen. Die Barca-Bosse entschieden sich jedoch gegen den Deal.

Sie sagten später auch Galatasaray ab, das den Teenager mit einer Verdreifachung seines Gehalts angeblich ködern wollte. Gala-Präsident Dursun Özbek sei die treibende Kraft hinter den Bemühungen gewesen, die schließlich erfolglos blieben.