Beim spanischen Meister FC Barcelona hält man große Stücke auf Mittelfeldtalent Marc Bernal. Trotz großen Interesses sind die Blaugrana nicht gewillt, den 18-Jährigen abzugeben und Klubchef Joan Laporta sieht in ihm gar einen Kapitän der Zukunft.
"Wenn alles läuft, wie wir es wollen, wirst Du eines Tages Barcelonas Kapitän sein": Joan Laporta setzt große Hoffnungen in einen Teenager mit zehn Profispielen
Der Präsident habe den aktuell unzufriedenen Bernal gemäß eines Berichts der Sport mit den Worten beschwichtigt: "Wenn alles läuft, wie wir es wollen, wirst Du eines Tages Barcelonas Kapitän sein."
Bernal gilt in der Tat als herausragendes Talent im zentralen Mittelfeld. Allerdings zog er sich im Herbst 2024, als er sich gerade anschickte, unter Cheftrainer Hansi Flick seinen großen Durchbruch zu schaffen, eine schwere Knieverletzung zu. Rund ein Jahr lang setzte ein Kreuzbandriss Bernal außer Gefecht, vor wenigen Wochen feierte er ein emotionales Comeback.
Marc Bernal steht beim FC Barcelona bis 2029 unter Vertrag
Seitdem kommt der 1,93 Meter große Linksfuß nur dosiert zu Einsätzen - was ihm laut spanischer Medienberichte missfällt. Bei Barca dagegen wolle man Bernal langsam wieder ranführen und nach der langen Zwangspause keine gesundheitlichen Risiken eingehen. Dies habe man dem Eigengewächs, das beim 3:1 gegen Alaves am Samstag erstmals wieder in der Startformation stand und nach 45 Minuten ausgewechselt wurde, auch mitgeteilt.
Langfristig allerdings sei Bernal neben Pedri, Gavi und Fermin Lopez, die allesamt ebenfalls in der Nachwuchsakademie La Masia ausgebildet wurden, als Pfeiler des Barca-Mittelfeld eingeplant. Deswegen sollen die Vereinsführung um Laporta im Sommer auch mehrere Offerten für den Junioren-Nationalspieler abgelehnt haben.
Im Herbst verlängerte Bernal schließlich seinen Vertrag bis 2029 und erklärte anschließend: "Es war ein sehr hartes Jahr. Das Schlimmste ist der Anfang, wenn man den ersten Monat lang nicht aus dem Bett kommt. Man lernt Dinge zu schätzen, die man vorher nicht wahrgenommen hat, aber zusammen haben sie es mir leichter gemacht. Meine Teamkollegen, Trainer, meine Familie, mein Physiotherapeut Borja ... und sogar Hansi Flick hat mich besucht. Ich bin ihm sehr dankbar."
Marc Bernals Leistungsdaten für Barcelonas Profis:
- Einsätze: 10
- Einsatzminuten: 337
- Tore: 0
- Assists: 1
- Gelbe Karten: 3