Eintracht Frankfurt hat offenbar einen potenziellen Abnehmer für Elye Wahi gefunden. Wie die türkische Zeitung Sabah berichtet, hat Galatasaray Istanbul ernsthaftes Interesse an einer Verpflichtung.
26 Millionen Euro für nur ein Tor: Löst ein Transferflop aus der Bundesliga die Sturmprobleme von Gala?
Frankfurt bezahlte 26 Millionen Euro für Wahi
Demnach schwebe dem türkischen Spitzenklub ein Leihgeschäft mit anschließender Kaufoption vor. Neben dem 22-Jährigen gehöre auch Santiago Gimenez von der AC Milan zu den Kandidaten, um den Sturm zu verstärken. Mauro Icardi befindet sich in einem Formtief. Der Nigerianer Victor Osimhen fehlt zum Jahreswechsel aufgrund seiner Teilnahme am Afrika Cup (21. Dezember bis 18. Januar).
Wahi war Anfang des Jahres für 26 Millionen Euro von Olympique Marseille zur Eintracht gewechselt, blieb seitdem aber weit hinter den Erwartungen zurück. In bislang 25 Pflichtspielen für die Adler erzielte der Franzose lediglich ein Tor - in der 1. Runde des DFB-Pokals gegen den unterklassigen FV Engers 07. In der Bundesliga wartet er noch auf seinen ersten Treffer. Immerhin gelang ihm im deutschen Oberhaus eine seiner bis dato drei Vorlagen für die Eintracht.
- Getty
Wahi soll Frankfurt im Winter unbedingt verlassen
Auch wegen der stattlichen Ablöse gilt Wahi als größter Transferflop der jüngeren SGE-Geschichte. Die Führungsetage um Sportvorstand Markus Krösche soll die Hoffnung auf einen Durchbruch schon aufgegeben haben.
Zuletzt hatte es Wahi gegen den VfL Wolfsburg und RB Leipzig nicht einmal mehr in den Kader von Trainer Dino Toppmöller geschafft, obwohl Stammstürmer Jonathan Burkardt verletzt ausfällt. Stattdessen wurden Michy Batshuayi und Jessic Nmecha berufen. Letzterer feierte nach einer Horrorverletzung, die er sich vergangene Spielzeit bei seinem damaligen Leihverein Hannover 96 zugezogen hatte, erst kürzlich sein Comeback.
Weil zwischenzeitlich auch Batshuayi verletzt fehlte, stand Wahi immerhin beim 1:2 gegen den FC Barcelona in der Champions League in Toppmöllers Aufgebot zurück und wurde in der Schlussphase sogar eingewechselt. Dennoch soll das Missverständnis in der kommenden Wechselperiode beendet werden. Die Frankfurter suchen derweil schon nach einem Ersatz. Nach Informationen der Sport Bild deutet vieles auf eine Verpflichtung von Newcastle Uniteds William Osula hin.
Elye Wahi: Die Leistungsdaten seit dem Wechsel zu Eintracht Frankfurt
- Spiele: 25
- Tore: 1
- Assists: 3
- Einsatzminuten: 614