26 Millionen Euro für nur ein Tor: Löst ein Transferflop aus der Bundesliga die Sturmprobleme von Gala?

Demnach schwebe dem türkischen Spitzenklub ein Leihgeschäft mit anschließender Kaufoption vor. Neben dem 22-Jährigen gehöre auch Santiago Gimenez von der AC Milan zu den Kandidaten, um den Sturm zu verstärken. Mauro Icardi befindet sich in einem Formtief. Der Nigerianer Victor Osimhen fehlt zum Jahreswechsel aufgrund seiner Teilnahme am Afrika Cup (21. Dezember bis 18. Januar).

Wahi war Anfang des Jahres für 26 Millionen Euro von Olympique Marseille zur Eintracht gewechselt, blieb seitdem aber weit hinter den Erwartungen zurück. In bislang 25 Pflichtspielen für die Adler erzielte der Franzose lediglich ein Tor - in der 1. Runde des DFB-Pokals gegen den unterklassigen FV Engers 07. In der Bundesliga wartet er noch auf seinen ersten Treffer. Immerhin gelang ihm im deutschen Oberhaus eine seiner bis dato drei Vorlagen für die Eintracht.