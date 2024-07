2. Bundesliga: Wie viele Mannschaften steigen direkt ab?

Die 2. Bundesliga startet vor der 1. Liga mit ihrer Saison. Wie viele Teams müssen am Ende direkt absteigen?

Am 2. August ist es wieder so weit: Die neue Saison in der 2. Bundesliga beginnt mit dem Duell zwischen dem 1. FC Köln und dem Hamburger SV. Die beiden Schwergewichte im Unterhaus wollen viel lieber mit dem Aufstieg als mit dem Abstieg in den kommenden Monaten etwas zu tun haben. Doch eines ist klar: Es wird wieder Teams treffen, die am Saisonende den direkten Gang in die 3. Liga antreten müssen.

Aber wie viele Mannschaften sind das? Und gibt es auch eine Relegation - und damit einen weiteren möglichen Absteiger aus der 2. Bundesliga?

Hier kommt die Antwort auf diese Fragen.