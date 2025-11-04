Glatt Rot und bittere Tränen: Luis Diaz vom FC Bayern fliegt nach Horrorfoul an PSG-Star Achraf Hakimi - auch Ousmane Dembele verletzt

Was war passiert? In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit wollte Diaz, der die Bayern mit zwei Treffern im Parc des Princes komfortabel in Führung gebracht hatte, einen Antritt von Hakimi in der Münchner Hälfte unterbinden und fuhr dem Marokkaner rücksichtslos per Beinschere in die Parade.

Dabei knickte Hakimis Fuß unter dem Gewicht des Kolumbianers unglücklich um. Hakimi wälzte sich anschließend vor Schmerzen auf dem Platz, musste von den herangeeilten Betreuern getröstet werden und vergoss zwischenzeitlich auch bittere Tränen - womöglich fürchtend, dass Diaz' Einsteigen eine schwerere Verletzung bei ihm nach sich gezogen haben könnte. Gestützt von den Teamärzten wurde Hakimi nach längerer Behandlung vom Platz getragen.