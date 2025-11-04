Diese Szene sorgte für reichlich Wirbel beim Champions-League-Kracher zwischen dem FC Bayern und Paris Saint-Germain: Nach einem übermotivierten, aber keinesfalls komplett unsportlichen Einsteigen von Luis Diaz musste Achraf Hakimi unter bitteren Tränen vom Platz getragen werden - und Doppelpacker Diaz folgte ihm nur wenige Augenblicke später.
Glatt Rot und bittere Tränen: Luis Diaz vom FC Bayern fliegt nach Horrorfoul an PSG-Star Achraf Hakimi - auch Ousmane Dembele verletzt
- AFP
WAS IST PASSIERT?
Was war passiert? In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit wollte Diaz, der die Bayern mit zwei Treffern im Parc des Princes komfortabel in Führung gebracht hatte, einen Antritt von Hakimi in der Münchner Hälfte unterbinden und fuhr dem Marokkaner rücksichtslos per Beinschere in die Parade.
Dabei knickte Hakimis Fuß unter dem Gewicht des Kolumbianers unglücklich um. Hakimi wälzte sich anschließend vor Schmerzen auf dem Platz, musste von den herangeeilten Betreuern getröstet werden und vergoss zwischenzeitlich auch bittere Tränen - womöglich fürchtend, dass Diaz' Einsteigen eine schwerere Verletzung bei ihm nach sich gezogen haben könnte. Gestützt von den Teamärzten wurde Hakimi nach längerer Behandlung vom Platz getragen.
WAS WURDE GESAGT?
Währenddessen eilte der umstrittene und kürzlich in Italien aus Leistungsgründen suspendierte Schiedsrichter Maurizio Mariani zum Videobeweis, um die Szene auf einen möglichen Platzverweis für Diaz zu überprüfen. Diesen sprach er dem kolumbianischen Nationalspieler dann auch nicht unberechtigterweise aus.
"Unnötig, übermotiviert, er springt mit beiden Beinen ab, kann seine Bewegungen nicht mehr kontrollieren und trifft ihn auch noch mit der offenen Sohle mit hoher Intensität. Eigentlich kommt alles zusammen und das in so einem ungefährlichen Raum. Völlig unnötig. Die Rote Karte ist absolut berechtigt", urteilte der ehemalige Bundesliga-Schiedsrichter Lutz Wagner bei Amazon Prime.
Dem Urteil des Experten stimmte auch Mats Hummels zu. "Eine südamerikanische Doppelgrätsche von hinten, schon so oft gesehen. Da kann man nicht diskutieren."
- Getty Images
WAS WAR SONST NOCH WICHTIG?
Für PSG war die Hakimi-Verletzung der nächste Tiefschlag in der Partie gegen den deutschen Rekordmeister - und das lag nicht nur an den beiden Gegentoren. Denn auch für Weltfußballer und Torgarant Ousmane Dembele war das Spiel gegen den FCB bereits früh beendet.
Den französische Nationalspieler, der erst kürzlich nach einer schwereren Muskelverletzung zurückgekehrt war, plagten zuletzt erneut Oberschenkelprobleme. Nach nur 25 Minuten und einem Abseitstreffer gab er das Signal an Trainer Luis Enrique, dass es nicht mehr weitergehe. Ihn ersetzte Kang-In Lee.
WIE GING ES WEITER?
Der Joker spielte für Paris in der zweiten Halbzeit stark auf und bereitete den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer der Pariser durch Joao Neves vor (74.). In einer wahren Abwehrschlacht verteidigte der deutsche Rekordmeister die knappe 2:1-Führung aber über die Zeit, somit blieb der Platzverweis von Diaz zumindest für die Münchner weitestgehend folgenlos.