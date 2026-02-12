13 Millionen für einen Spieler ohne Profi-Einsatz: Real Madrid darf sich über Geldregen freuen

Der Premier-League-Klub gab am Donnerstag die feste Verpflichtung von Jimenez bekannt, nachdem er die dafür offenbar benötigten 18 Pflichtspieleinsätze längst absolviert hatte. Wie die spanische Zeitung AS berichtet, beläuft sich die Ablösesumme, die Bournemouth an den Stammverein AC Milan für den Spanier überweist, auf insgesamt 20 Millionen Euro inklusive fünf Millionen Euro an Bonuszahlungen. Rund 13 Millionen Euro davon sollen jedoch an Real Madrid fließen.

Möglich wird dies durch eine Vereinbarung, die die Königlichen 2024 in den Deal einbauen ließen, als sie Jimenez nach einer einjährigen Leihe für etwas mehr als 14 Millionen Euro fix an Milan abgaben. Damals sicherten sich die Madrilenen demnach eine Weiterverkaufsklausel, die ihnen bei einem erneuten Transfer 50 Prozent der Ablösesumme garantiert.