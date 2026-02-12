Der AFC Bournemouth hat Außenverteidiger Alex Jimenez fest verpflichtet, nachdem er davor von der AC Milan nur ausgeliehen war. Vom Transfer profitiert wohl auch sein ehemaliger Verein Real Madrid in erheblichem Maße finanziell.
13 Millionen für einen Spieler ohne Profi-Einsatz: Real Madrid darf sich über Geldregen freuen
Der Premier-League-Klub gab am Donnerstag die feste Verpflichtung von Jimenez bekannt, nachdem er die dafür offenbar benötigten 18 Pflichtspieleinsätze längst absolviert hatte. Wie die spanische Zeitung AS berichtet, beläuft sich die Ablösesumme, die Bournemouth an den Stammverein AC Milan für den Spanier überweist, auf insgesamt 20 Millionen Euro inklusive fünf Millionen Euro an Bonuszahlungen. Rund 13 Millionen Euro davon sollen jedoch an Real Madrid fließen.
Möglich wird dies durch eine Vereinbarung, die die Königlichen 2024 in den Deal einbauen ließen, als sie Jimenez nach einer einjährigen Leihe für etwas mehr als 14 Millionen Euro fix an Milan abgaben. Damals sicherten sich die Madrilenen demnach eine Weiterverkaufsklausel, die ihnen bei einem erneuten Transfer 50 Prozent der Ablösesumme garantiert.
Alex Jimenez ohne Einsatz für die Profis von Real Madrid
Jimenez durchlief mehrere Jugendabteilungen von Real, kam vor seinem Wechsel nach Italien jedoch nie zu einem Einsatz in der Profimannschaft. Diese Gelegenheit erhielt er erst als Spieler für Milan. Seit September 2025 läuft er für Bournemouth auf, wo er nun bis 2031 unterschrieben hat. Dort ist er unumstrittener Stammspieler. In den vergangenen 13 Ligaspielen wurde er durchgehend von Beginn an eingesetzt. Insgesamt absolvierte er bisher 22 Pflichtspiele für die Engländer, erzielte dabei ein Tor und bereitete eines vor.
Der 20-Jährige gilt zudem als potenzieller Kandidat für die spanische A-Nationalmannschaft. Bisher bestritt er zwei Länderspiele für die U21 der Furia Roja.
Alex Jimenez: Seine Statistiken in der Saison 2025/26 für Bournemouth
- Spiele: 22
- Tore: 1
- Vorlagen: 1
- Einsatzminuten: 1.501