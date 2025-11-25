10 Millionen Euro Ablöse werden gefordert: Shootingstar der 2. Bundesliga offenbar im Fokus zweier Champions-League-Klubs

Ebnoutalib hat in den vergangenen Monaten einen beeindruckenden Aufstieg hingelegt. Erst im Januar wechselte er für kolportierte 100.000 Euro als Amateurspieler vom damaligen Regionalligisten und heutigen Fünftligisten FC Gießen zur SV Elversberg, wo er nicht lange brauchte, um einzuschlagen. Nachdem er in seinem ersten halben Jahr bei den Saarländern in etwas mehr als 200 Einsatzminuten ohne Tor geblieben war, zeigte er sich in der laufenden Saison umso treffsicherer: Mit zehn Toren aus 13 Zweitligapartien führt er gemeinsam mit Isac Lidberg vom SV Darmstadt 98 die Torjägerliste an.

Auch beim jüngsten 3:2-Sieg der Elversberger gegen den Karlsruher SC traf Ebnoutalib. Mit seinen Auftritten hat der 22-Jährige schnell das Interesse weiterer Klubs auf sich gezogen - nach Angaben der Bild soll "die halbe Bundesliga" hinter ihm her sein.

"Er hat eine sehr seltene Mischung aus physischen und fußballerischen Fähigkeiten. Er ist sehr groß, sehr schnell, kann sehr viel laufen, gleichzeitig aber auch dribbeln und abschließen, das ist einfach eine sehr seltene Kombination, die ihn extrem attraktiv macht", schwärmte Elversbergs Sportvorstand Nils-Ole Book von seinem Mittelstürmer, der vor seiner Sommerwechsel zum FC Gießen 2024 sogar ein halbes Jahr ohne Verein war.