Younes Ebnoutalib ist der Senkrechtstarter der 2. Bundesliga. Mit seinen starken Auftritten für die SV Elversberg hat er das Interesse zahlreicher Klubs geweckt - mittlerweile haben ihn offenbar zwei weitere europäische Spitzenklubs auf die Wunschliste gepackt.
10 Millionen Euro Ablöse werden gefordert: Shootingstar der 2. Bundesliga offenbar im Fokus zweier Champions-League-Klubs
Laut einem Bericht von Sky soll es sich bei den neuen Interessenten um die beiden Champions-League-Klubs Eintracht Frankfurt und FC Villarreal handeln. Demnach stehe sogar ein möglicher Wechsel im Winter im Raum. Elversberg wolle den Vertrag mit seinem Torjäger, der 2028 ausläuft, dem Vernehmen nach am liebsten verlängern, verlange im Falle eines Verkaufs jedoch eine Ablösesumme von etwa 10 Millionen Euro. Auch die Bild hatte bereits über das angebliche Interesse der Eintracht am gebürtigen Frankfurter berichtet, nannte in ihrem Bericht damals jedoch noch eine Forderung in Höhe von rund 8 Millionen Euro für einen Wechsel.
Younes Ebnoutalib führt die Torjägerliste der 2. Bundesliga an
Ebnoutalib hat in den vergangenen Monaten einen beeindruckenden Aufstieg hingelegt. Erst im Januar wechselte er für kolportierte 100.000 Euro als Amateurspieler vom damaligen Regionalligisten und heutigen Fünftligisten FC Gießen zur SV Elversberg, wo er nicht lange brauchte, um einzuschlagen. Nachdem er in seinem ersten halben Jahr bei den Saarländern in etwas mehr als 200 Einsatzminuten ohne Tor geblieben war, zeigte er sich in der laufenden Saison umso treffsicherer: Mit zehn Toren aus 13 Zweitligapartien führt er gemeinsam mit Isac Lidberg vom SV Darmstadt 98 die Torjägerliste an.
Auch beim jüngsten 3:2-Sieg der Elversberger gegen den Karlsruher SC traf Ebnoutalib. Mit seinen Auftritten hat der 22-Jährige schnell das Interesse weiterer Klubs auf sich gezogen - nach Angaben der Bild soll "die halbe Bundesliga" hinter ihm her sein.
"Er hat eine sehr seltene Mischung aus physischen und fußballerischen Fähigkeiten. Er ist sehr groß, sehr schnell, kann sehr viel laufen, gleichzeitig aber auch dribbeln und abschließen, das ist einfach eine sehr seltene Kombination, die ihn extrem attraktiv macht", schwärmte Elversbergs Sportvorstand Nils-Ole Book von seinem Mittelstürmer, der vor seiner Sommerwechsel zum FC Gießen 2024 sogar ein halbes Jahr ohne Verein war.
Younes Ebnoutalib: Seine Leistungsdaten in der aktuellen Saison auf einen Blick
- Spiele: 15
- Tore: 10
- Vorlagen: 0
- Gelbe Karten: 2
- Rote oder Gelb-Rote Karten: 0
- Einsatzminuten: 1.063