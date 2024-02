10 Gegentore in 22 Spielen: Zwei ehemalige Stars des FC Bayern sind die Pfeiler der besten Abwehr Europas

Inter Mailand eilt in der italienischen Serie A in Richtung Meistertitel: Das liegt auch an zwei Neuzugängen vom FC Bayern.

Einzelkritiken für Fußballer erscheinen in Italien gerne wie kleine Gedichte - ist das noch Journalismus oder schon Lyrik? Yann Sommer beispielsweise habe "den Ball wie ein kleiner Roboter dirigiert", schrieb die Tuttosport über die Leistung des Keepers von Inter Mailand beim 1:0-Sieg im Spitzenspiel gegen Juventus Turin am Sonntag. Für klein hielt man Sommer beim FC Bayern bekanntlich auch gerne, für einen Roboter eher weniger. Die Münchner hatten Sommer im Winter als Ersatz für den verletzten Stammkeeper Manuel Neuer verpflichtet, glänzen konnte der Schweizer fortan aber nur selten. Nach wochenlangen Diskussionen über seine Körpergröße verkauften ihn die Münchner schließlich für 6,75 Millionen Euro an Inter, obwohl Neuer zu diesem Zeitpunkt noch nicht einsatzbereit war. Kritik und Turbulenzen beim FC Bayern seien "nicht spurlos" an Sommer vorbeigegangen, sagte er dem Schweizer SRF im Herbst: "Damit umzugehen, hat mich extrem weitergebracht." In Italien genieße er nun die "etwas andere, sehr leidenschaftliche Mentalität". Bei Inter erlebt Sommer einen neuerlichen Frühling. Im Alter von 35 Jahren avancierte er zum statistisch besten Keeper Europas. 14-mal behielt er in der aktuellen Serie-A-Saison bereits eine weiße Weste, öfter als jeder andere Torwart der Top-5-Ligen. Bestwert (bei mindestens fünf Einsätzen) ist auch seine Quote von 83,61 Prozent gehaltener Schüsse. Neuer kommt in der Bundesliga nur auf sechs Spiele ohne Gegentor und eine Quote von 67,57 Prozent.