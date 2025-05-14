Claudio D'Amato

Brasilianischer und amerikanischer Fußballkorrespondent

📝 Bio:

Im Jahr 1986 geboren und seit meinem sechsten Lebensjahr vom „Gott des Fußballs“ verzaubert. Sommerferien, die ich zwischen Morgenbesuchen am Kiosk und dem Durchblättern von Zeitungen verbrachte, ließen in mir die Gewissheit reifen, was ich einmal werden wollte: über Fußball schreiben und erklären, was auf jenem grünen Rasen geschieht, der Emotionen schenkt und mich bis heute glücklich und motiviert macht, die Stufen zur Pressetribüne hinaufzugehen, um Napoli als Korrespondent zu begleiten.

Spiele im Fernsehen, ein zweites Leben im Stadion, Gedanken, die in Worte verwandelt wurden, während ich einem Traum nachjagte, der Wirklichkeit geworden ist. Über Scudetti zu berichten, hat mir bestätigt, wie privilegiert ich mich fühlen darf, diesen Weg eingeschlagen zu haben: Artikel zu schreiben fordert dich, begeistert dich – und Erlebnisse direkt am Spielfeldrand schenken echte Magie.

Seit 2009 als freier Journalist registriert und seit 2011 Teil der GOAL-Familie: Ich liebe Taktik, ich bin fasziniert von allem, was dem Volk gehört, und ich begeistere mich für das Unerwartete und für jene, die von ganz unten beginnen. Bescheidenheit und Einfachheit – aber immer mit Überzeugung.

🧠 Fachgebiete

Napoli

Italienischer Fußball

Taktik

Storytelling

✍🏻 Lieblingsartikel

Adios Diego: Ein Stück Neapel ist nicht mehr

Sarris Aufstieg in Neapel: Der „Kommandant“ im Trainingsanzug

Mertens, Neapels „Ciro“: Neun Jahre Liebe

Das Perugia von Gaucci: Nakata & Co., ein „weltmeisterliches“ Team

Dino Fava und das Buch von „Lo Stato Sociale“: Aufstiegs-Tore für Bologna als Wendepunkt