Onde assistir a Vila Nova x CRB ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (4), no Estádio OBA; confira a transmissão e outras informações do jogo

Vila Nova e CRB se enfrentam nesta quarta-feira (04), às 20h (de Brasília), no Estádio OBA, em Goiânia, pela 25ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após uma sequência de três vitórias consecutivas, o Vila Nova foi derrotado pelo Novorizontino por 2 a 0 na última rodada. Com 39 pontos, a equipe quer se manter no G-4 da Série B. Já o CRB, com 25 pontos, está na briga contra o rebaixamento. Nos últimos oito jogos, foram cinco derrotas e três empates.

Prováveis escalações

Vila Nova: Dênis Júnior; Elias, Ralf, Jemmes e Eric Davis; Cristiano (Arilson), João Vitor e Emerson Urso (João Vitor); Júnior Todinho, Henrique Almeida e Alesson.

CRB: Matheus Albino; Hereda, Saimon, Luís Segovia e Willian Formiga (Ryan); Falcão, João Pedro e Gegê; Kleiton (Getúlio), Léo Pereira e Anselmo Ramon.

Desfalques

Vila Nova

Igor Henrique, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora.

CRB

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 04 de setembro de 2024

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Estádio OBA - Goiânia, GO