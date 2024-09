Onde assistir a Sport x Ituano ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (02), na Ilha do Retiro; confira a transmissão e outras informações do jogo

Sport e Ituano se enfrentam nesta segunda-feira (02), às 20h (de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife, pela 24ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Pressionado com três derrotas consecutivas, o Sport volta a campo em busca da recuperação na Série B. No meio da tabela, a equipe soma 32 pontos e aproveitamento de 50%. Já o Ituano, na luta contra o rebaixamento, registra 22 pontos, vem de vitória sobre o Goiás por 1 a 0.

Prováveis escalações

Sport: Caique França; Lucas Andre, Allyson, Chico e Felipinho; Barletta, Fabricio Domínguez, Felipe e Wellington Silva (Titi Ortíz); Gustavo Coutinho e Zé Roberto.

Mais artigos abaixo

Ituano: Jefferson Paulino; Marcinho, Claudinho, Gui Mariano e Guilherme Lazaroni; Rodrigo, Miquéias e José Aldo; Bruno Xavier, Vinícius Paiva e Thonny Anderson.

Desfalques

Sport

Sem desfalques confirmados.

Ituano

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: segunda-feira, 02 de setembro de 2024

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Ilha do Retiro - Recife, PE