Onde assistir a Sport x Amazonas ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (10), pela 20ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Sport e Amazonas se enfrentam na tarde deste sábado (10), a partir das 17h (de Brasília), na Arena de Pernambuco, pela 20ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do da TV Brasil, na TV aberta, do Premiere, no pay-per-view, e do Canal Goat, no streaming (veja a programação completa).

Após empatar no jogo passado, o Sport estacionou na sétima colocação, com 29 pontos, porém com duas partidas a menos que os adversários. Em casa, o Leão quer vencer para seguir próximo ao G-4.

Do outro lado, o Amazonas vem de vitória e está na 13ª posição, com 24 pontos. O Tigre quer um novo triunfo para continuar longe da zona de rebaixamento.

Prováveis escalações

Sport: Caíque França; Di Plácido, Allyson, Luciano Castán e Igor Cariús; Felipe, Fabricio Domínguez e Lucas Lima; Wellington Silva, Chrystian Barletta e Gustavo Coutinho.

Amazonas: Marcão; Ezequiel, Miranda, Alvariño e Fabiano (Renan); Cauan Barros, Erick Varão e Rafael Tavares; Matheus Serafim, Ênio e Sassá.

Desfalques

Sport

Rafael Thyere está lesionado.

Amazonas

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sábado, 10 de agosto de 2024

Horário: 17h (de Brasília)

Local: Arena de Pernambuco, Recife - PE