Onde assistir a São Paulo x Criciúma ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (27), no Estádio Morumbis; confira a transmissão e outras informações do jogo

São Paulo e Criciúma se enfrentam nesta quinta-feira (27), às 20h (de Brasília), no Estádio Morumbis, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Sem vencer há quatro jogos, com duas derrotas e dois empates, o São Paulo volta a campo pressionado pela vitória. Na última rodada, o Tricolor foi goleado pelo Vasco por 4 a 1. No momento, a equipe aparece no meio da tabela do Brasileirão, com 15 pontos.

Do outro lado, o Criciúma , com 12 pontos, vem de um empate e duas vitórias nos últimos três jogos disputados. Em 20 jogos disputados entre as equipes, o São Paulo soma nove vitórias, contra seis do Tigre, além de cinco empates. No último encontro válido pelo Campeonato Brasileiro de 2024, o Tricolor venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

São Paulo: Jandrei; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco, Welington; Luiz Gustavo, Alisson, Michel Araujo, Lucas, Luciano (Juan ou André Silva), Calleri.

Criciúma: Gustavo; Jonathan, Rodrigo, Walisson Maia, Trauco; Barreto, Newton, Higor Metião (Fellipe Marques), Matheusinho (Marquinhos Gabriel); Yannick Bolasie (Allano), Arthur Caíke.

Desfalques

São Paulo

Bobadilla, Ferraresi, James Rodríguez e Rafael estão disputando a Copa América. Rafinha e Pablo Maia estão machucados.

Criciúma

Yannick Bolasie e Felipe Vizeu estão lesionados, enquanto Tobias Figueiredo cumprirá suspensão.

Quando é?

Data: quinta-feira, 27 de junho de 2024

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Estádio Morumbis - São Paulo, SP

Arbitragem: Bruno Pereira (árbitro), Alessandro Álvaro Rocha e Francisco Chaves (assistentes), Yuri Elino Ferreira (quarto árbitro), Carlos Eduardo Nunes (VAR)