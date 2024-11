Onde assistir a Santos x Vila Nova ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (2), pela 35ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Muito perto do acesso, o Santos recebe o Vila Nova na tarde deste sábado (2), a partir das 16h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 35ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV do Premiere, na TV fechada (veja a programação completa).

Líder com 62 pontos, o Santos vai a campo buscando uma vitória para praticamente selar o seu retorno para a Série A. Para isso acontecer, o Peixe precisa ganhar, além de torcer por um tropeço do Ceará contra o Avaí, no domingo.

"Jogo difícil, decisivo. Pode nos concretizar com o acesso. Pés no chão. Sabemos que temos a força da Vila. Nosso torcedor vai lotar. Junto com eles, com o apoio deles, faremos de tudo para fazer um grande jogo para buscar logo esse acesso, esse alívio tão esperado", disse o atacante Guilherme.

Mais artigos abaixo

Do outro lado, o Vila Nova vem de derrota e caiu para o sexto lugar, com 52 pontos. O time goiano quer o triunfo para continuar brigando por uma vaga no G-4 nesta reta final.

Prováveis escalações

Santos: Gabriel Brazão; Hayner (JP Chermont), João Basso, Gil e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca, Giuliano e Serginho; Guilherme e Wendel Silva.

Vila Nova: Denis Júnior; Elias, Dankler e Jemmes, Rhuan; Ralf, Igore Cristiano; Alesson, Gabriel Silva e Júnior Todinho.

Desfalques

Santos

Jair está no departamento médico.

Vila Nova

Sem desfalques confirmados.

Quando é?