Onde assistir a Paysandu x Guarani ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (14), pela 26ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Paysandu encara o Guarani na tarde deste sábado (14), a partir das 17h (de Brasília), na Curuzu, pela 26ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo a do Premiere, no pay-per-view e do Canal Goat, no streaming (veja a programação completa).

Sem vencer há nove jogos, o Paysandu despencou para o 16º lugar, com 27 pontos. Agora comandado por Márcio Fernandes, o Papão busca a reacação no campeonato.

Do outro lado, o Guarani está na lanterna, com 21 pontos. O Bugre quer vencer apenas o seu segundo jogo fora de casa.

Prováveis escalações

Paysandu: Diogo Silva; Edílson Júnior, Quintana, Lucas Maia e Bryan Borges; João Vieira, Matheus Trindade, Robinho (Cazares) e Eslí García; Nicolas e Yoni González.

Guarani: Vladimir; Pacheco, Douglas Bacelar, Matheus Salustiano e Jefferson; Gabriel Bispo, Matheus Bueno e Luan Dias; João Victor, Caio Dantas e Airton (Marlon Douglas).

Desfalques

Paysandu

.

Guarani

.

Quando é?

Data: sábado, 14 de setembro de 2024

Horário: 17h (de Brasília)

Local: Curuzu, Belém - PA