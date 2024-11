Onde assistir a Operário-PR x Mirassol ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (15), no Estádio Germano Krüger; confira a transmissão e outras informações do jogo

Operário-PR e Mirassol se enfrentam nesta sexta-feira (15), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, pela 37ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do sportv2 na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Na vice-liderança da Série B, com 63 pontos, o Mirassol vem de empate sem gols com o Avaí na última rodada e busca reencontrar o caminho da vitória em busca do acesso à Série A.

"Agora é reta final, temos que redobrar a atenção, competir, atacar e ter uma reposição melhor do que a da partida anterior contra o Avaí, que criamos poucas situações. No início do segundo tempo, criamos algumas situações boas com o Dellatorre e o Fernandinho, mas acredito que, por tudo que fizemos no campeonato e pela nossa colocação na tabela, não foi o nosso melhor jogo", afirmou o técnico Mozart.

Por outro lado, o Operário-PR, é o sétimo colocado na Série B, com 56 pontos, quatro abaixo do Ceará, que abre a zona de acesso à elite de 2025. Ainda com chances de acesso, a equipe vem de vitórias sobre o Sport por 2 a 1 e o Novorizontino por 1 a 0.

Prováveis escalações

Operário-PR: Rafael Santos; Thales Oleques, Joseph, Willian Machado e Gabriel Feliciano (Pará); Rodrigo Lindoso (Jacy), Vinícius Diniz e Boschilia; Rodrigo Rodrigues, Ronald e Daniel Lima (Ronaldo).

Mirassol: Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Luiz Otávio e Zeca; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel; Iury Castilho, Dellatorre e Fernandinho.

Desfalques

Operário-PR

Sem desfalques confirmados.

Mirassol

Não há desfalques confirmados.

Quando é?