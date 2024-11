Onde assistir a Novorizontino x Paysandu ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (16), pela 37ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Novorizontino encara o Paysandu na tarde deste sábado (16), a partir das 17h (de Brasília), no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, pela 37ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, do Premiere, na TV fechada, e do Canal Goat, no straming (veja a programação completa).

Terceiro colocado com 63 pontos, o Novorizontino vem de derrota dentro de casa e quer se recuperar. O Tigre consegue o acesso se vencer e se Sport ou Ceará tropeçarem na rodada.

O Paysandu, por sua vez apenas cumpre tabela nesta reta final da Série B. Sem chances de subir, o Papão garantiu a permanência na competição após duas vitórias consecutivas.

Prováveis escalações

Novorizontino: Jordi; Luisão, Rafael Donato e Patrick; Igor Formiga (Rodrigo Soares), Eduardo, Geovane, Neto Pessoa e Waguininho; Pablo Dyego e Lucas Cardoso (Rodolfo).

Paysandu: Matheus Nogueira; Edílson Júnior, Wanderson, Lucas Maia e Bryan; Luan Freitas (Netinho), João Vieira e Robinho; Paulinho Boia, Ruan Ribeiro (Eslí García) e Borasi.

Desfalques

Paysandu

Sem desfalques confirmados.

Novorizontino

Sem desfalques confirmados.

Quando é?