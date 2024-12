Onde assistir a Manchester United x Newcastle ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Premier League 2023/24

Clubes fazem jogo atrasado da 34ª rodada do campeonato nesta quarta; confira mais detalhes

Manchester United e Newcastle entram em campo nesta quarta-feira (15), às 16h (horário de Brasília), em jogo atrasado válido pela 34ª rodada da Premier League 2023/24. A partida será realizada no Old Trafford e terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Com apenas uma vitória nas últimas oito rodadas do campeonato, o Manchester United vem em queda livre nesta reta final. Na oitava colocação com 54 pontos, o time precisa voltar a vencer para seguir na briga por uma vaga em competição europeia, na tentativa de amenizar um pouco a turbulentíssima temporada com o hoje em dia muito questionado Erik ten Hag.

Mais artigos abaixo

Sexto colocado com 57 pontos, o Newcastle chega numa crescente para as rodadas finais. Com quatro vitórias nos últimos seis jogos, o time sabe que um triunfo neste confronto direto fora de casa é fundamental para continuar forte na luta por vaga na Europa League 2024/25.

Os dois clubes se enfrentaram por 57 vezes pela Premier League, com 32 vitórias do Manchester United, nove do Newcastle e 16 empates. Mas nos últimos cinco jogos pela competição, são os Magpies que levam a melhor, com dois triunfos, dois empates e apenas um triunfo dos Diabos Vermelhos. No jogo do primeiro turno, ocorrido no início de dezembro, o Newcastle ganhou no St. James' Park por 1 a 0. Anthony Gordon foi o autor do gol.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!

Prováveis escalações

Manchester United: Onana; Wan-Bissaka, Evans, Lisandro Martínez, Dalot; Mainoo, Amrabat; Diallo, McTominay, Garnacho; Hojlund. Técnico: Erik ten Hag

Newcastle: Dúbravka; Trippier, Krafth, Burn, Hall; Longstaff, Bruno Guimarães, Anderson; Almirón, Gordon, Barnes. Técnico: Eddie Howe

Desfalques

Manchester United

No departamento médico, Lindelof, Maguire, Varane, Malacia, Shaw, Mount e Martial continuam fora. Kambwala, Rashford e Bruno Fernandes têm presença incerta.

Newcastle

Tonali (suspenso por envolvimento com apostas), Botman, Lascelles, Targett, Willock e Miley (todos lesionados) estão indisponíveis. Schär também deve continuar ausente. Isak e Wilson terão suas condições avaliadas e são dúvidas.

Quando é?