Onde assistir a Manchester United x Leicester City ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipes precisam reverter situação na tabela da Premier League; veja quem transmite

O Manchester United recebe o Leicester City neste sábado (9), no Old Trafford, em duelo válido pela 11ª rodada do Campeonato Inglês de 2024/25. O jogo será às 11h (horário de Brasília) e terá transmissão ao vivo e exclusiva do Disney+, serviço de streaming alinhado aos canais ESPN (clique aqui e confira a programação geral).

Em seu pior início de temporada dos últimos 38 anos da liga nacional, os Red Devils somaram 12 pontos em 10 jogos até o momento. Foram três vitórias, três empates e quatro derrotas - a maioria ainda sob o comando de Erik ten Hag. Agora, enquanto a equipe espera a chegada de Ruben Amorim, soma três jogos de invencibilidade com Ruud Van Nistelrooy.

O campeão da Premier League de 2015/16 retornou à elite nesta temporada com o título da Segunda Divisão, mas não vem tendo os melhores resultados. Na 15ª colocação, conseguiu 10 pontos nas 10 primeiras rodadas e precisa vencer para se afastar da zona de rebaixamento - a qual está a cinco de distância.

As equipes se enfrentaram pela última vez no dia 30 de novembro, pelas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa. O United venceu por 5 a 2, também no Old Trafford. Nas últimas vezes, em 2022/23, foram duas vitórias do time de Manchester, por 3 a 0 e 1 a 0.

Prováveis escalações

Manchester United: Onana; Mazraoui, De Ligt, Lisandro Martínez e Dalot; Casemiro, Ugarte e Bruno Fernandes; Rashford, Hojlund e Garnacho. Técnico: Ruud Van Nistelrooy.

Leicester City: Hermansen; Kristansen, Faes, Vestergaard e Ricardo Pereira; Ndidi, Winks e Buonanotte; Fatawu, Vardy e Mavididi. Técnico: Steve Cooper.

Desfalques

Manchester United

Os laterais esquerdos Luke Shaw e Tyrell Malacia, lesionados, não estarão à disposição para a partida.

Leicester City

Steve Cooper não contará com o meio-campista Hamza Choudhury, com lesão no ombro.

Quando é?