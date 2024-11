Onde assistir a Ipswich Town x Manchester United ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipes entram em campo neste domingo (24), pela 12ª rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Ipswich Town recebe o Manchester United, na estreia do português Rubén Amorim, na tarde deste domingo (24), às 13h30 (de Brasília), no Portman Road, em Suffolkn, pela 12ª rodada do Campeonato Inglês 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Rúben Amorim faz sua estreia à frente do Manchester United, após um trabalho vitorioso no Sporting. A missão inicial do novo treinador é desafiadora, com os Red Devils ocupando apenas a 13ª posição na tabela, somando 15 pontos, enquanto o adversário, Ipswich Town, aparece em 17º lugar com oito pontos.

O técnico Kieran McKenna enfrenta problemas para montar sua equipe, já que Cheidozie Ogbene, Janoi Donacien, Jacob Greaves e Jack Taylor seguem no departamento médico, enquanto Wes Burns e Nathan Broadhead são dúvidas e passarão por avaliações de última hora. Pelo lado do United, Lisandro Martinez, Kobbie Mainoo, Luke Shaw e Harry Maguire ainda serão reavaliados, enquanto Victor Lindelof e Leny Yoro estão definitivamente fora devido a lesões.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Ipswich Town: Muric; Johnson, Tuanzebe, Burgess, O'Shea, Davis; Hutchinson, Morsy, Phillips, Szmodics; Delap. Técnico: Kieran McKenna.

Manchester United: Onana; Mazraoui, de Ligt, Martínez, Dalot; Casemiro, Ugarte, Fernandes; Diallo, Garnacho e Hojlund. Técnico: Rubén Amorim.

Desfalques

Ipswich Town

Chiedozie Ogbene é desfalque, enquanto Wes Burns, Janoi Donacien, Jacob Greaves, Jack Taylor e Nathan Broadhead são dúvidas.

Manchester United

Victor Lindelof e Leny Yoro estão fora, enquanto Kobbie Mainoo, Toby Collyer, Luke Shaw e Tyrell Malacia são dúvidas.

Quando é?