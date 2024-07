Onde assistir a Grêmio x Cruzeiro ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (10), no Estádio Centenário; confira a transmissão e outras informações do jogo

Grêmio e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira (10), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV 2 na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após a derrota para o Juventude por 3 a 0 na última rodada, o Grêmio volta a campo em busca da recuperação no Brasileirão. Na zona de rebaixamento, com 11 pontos, o Tricolor Gaúcho está a três do Cuiabá, primeira equipe fora do Z-4.

Do outro lado, o Cruzeiro está na briga para entrar no G-6. Com 23 pontos, a Celeste ocupa a sétima posição, dois pontos a menos que o Athletico-PR, que está em sexto lugar. Na última rodada, a equipe venceu o Corinthians por 3 a 0.

Em 80 jogos disputados, o Cruzeiro soma 32 vitórias, contra 26 do Grêmio, além de 22 empates. No último encontro válido pelo returno do Campeonato Brasileiro de 2023, os gaúchos venceram por 3 a 0.

Prováveis escalações

Grêmio: Marchesín; João Pedro, Geromel (Rodrigo Ely), Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Pepê, Edenilson e Cristaldo; Soteldo e Pavón.

Cruzeiro: Anderson; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Kaiki (Marlon); Lucas Romero, Lucas Silva (Ramiro ou Filipe Machado), Álvaro Barreal e Matheus Pereira; Gabriel Veron e Arthur Gomes.

Desfalques

Grêmio

Sem desfalques confirmados.

Cruzeiro

Lucas Silva está suspenso pelo terceiro cartão amarelo

Quando é?

Data: quarta-feira, 10 de julho de 2024

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Centenário - Caxias do Sul, RS

Arbitragem: Bruno Arleu Araújo (árbitro), Luiz Claudio Regazone e Carlos Henrique Alves (assistentes), Lucas Casagrande (quarto árbitro), Rodrigo Guarizo (VAR)