Onde assistir a Goiás x CRB ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (25), no Estádio Hailé Pinheiro; confira a transmissão e outras informações do jogo

Goiás e CRB se enfrentam nesta quinta-feira (25), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia pela 17ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Band na TV aberta, do canal GOAT no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Depois de vencer o Guarani por 3 a 2 já nos acréscimos, o Goiás quer aproveitar os dois jogos em casa para retomar ao G-4. Em oitavo lugar, com 24 pontos, o Esmeraldino está a três do Novorizontino, quarto colocado.

Do outro lado, o CRB está no meio da tabela, com 22 pontos, e está embalado com duas vitórias consecutivas na Série B. Saimon, que cumpriu suspensão na vitória sobre o Ituano por 1 a 0, volta a ficar à disposição.

Prováveis escalações

Goiás: Tadeu; Lucas Ribeiro, Edson e Messias; Dieguinho, Nathan Melo (Wellington), Thiago Galhardo e Sander; Welliton Matheus, Edu e Régis.

CRB: Matheus Albino; Hereda, Fábio Alemão, Saimon e Ryan; Falcão, João Pedro e Gegê; Kleiton, Léo Pereira e Anselmo Ramon.

Desfalques

Goiás

David Braz, Marcão e Rildo estão suspensos.

CRB

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quinta-feira, 25 de julho de 2024

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Hailé Pinheiro - Goiânia, GO