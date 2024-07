Onde assistir a Fortaleza x Fluminense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo neste domingo (7), na Arena Castelão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Fortaleza e Fluminense se enfrentam neste domingo (7), às 16h (de Brasília), na Arena Castelão, Horizonte, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para Rio de Janeiro, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Paraíba, Rio Grande do Norte, Acre, Amapá, Amazonas, Rondônia, Roraima e Juiz de Fora) na TV aberta e do Premiere no pay-per-view, com narração de Renata Silveira e comentários de Ana Thaís Matos e Paulo Nunes (veja a programação completa).

Após uma sequência de três vitórias e um empates, o Fortaleza foi derrotado pelo Vasco por 2 a 0 na última rodada. No meio da tabela do Brasileirão, com 20 pontos, o Leão do Pici está invicto em casa. Em sete jogos, foram quatro vitórias e três empates pela Série A.

Do outro lado, o técnico Mano Menezes busca a primeira vitória no comando do Fluminense. Na estreia, empatou com o Internacional por 1 a 1. Lanterna do Brasileirão, com apenas sete pontos, o Tricolor está a cinco do Vitória, primeira equipe fora do Z-4.

Prováveis escalações

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Pedro Augusto, Lucas Sasha e Pochettino; Pikachu, Breno Lopes e Lucero.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Antônio Carlos, Thiago Santos e Marcelo (Guga ou Esquerdinha); Gabriel Pires (Felipe Andrade), Martinelli, Alexsander e Ganso; Keno e Cano.

Desfalques

Fortaleza

Hércules, expulso contra o Vasco, cumprirá suspensão. Já Moisés e ⁠Zé Welison estão no DM.

Fluminense

André e Diogo Barbosa vão cumprir suspensão, enquanto Felipe Melo, Isaac, Lelê, Lima, Manoel e Terans estão machucados. Arias, com a seleção da Colômbia, segue disputando a Copa América.

Quando é?

Data: domingo, 7 de julho de 2024

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Arena Castelão - Fortaleza, CE

Arbitragem: Davi de Oliveira (árbitro), Guilherme Dias e Brigida Cirilo (assistentes), Luiz Paulo de Moura (quarto árbitro), Daiane Muniz (VAR)