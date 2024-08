Onde assistir a Fortaleza x Corinthians ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo neste domingo (25), na Arena Castelão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Com mais de 44 mil ingressos vendidos, Fortaleza e Corinthians se enfrentam neste domingo (25), às 16h (de Brasília), na Arena Castelão, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para São Paulo, Ceará, Alagoas, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Paraná e Tocantins) na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Classificado para as quartas de final da Sul-Americana, o Fortaleza volta suas atenções para a disputa do Brasileirão. Na briga pelo título, o Leão do Pici soma 45 pontos, um a menos que o líder Botafogo.

Por outro lado, o Corinthians avançou às quartas de final da Copa Sul-Americana ao eliminar o RB Bragantino nos pênaltis, com o placar de 5 a 4. No Brasileirão, o Timão está lutando contra o rebaixamento, com 22 pontos e sem vencer há cinco jogos, acumulando quatro empates e uma derrota.

Prováveis escalações

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Brítez, Tomás Cardona e Felipe Jonatan; Lucas Sasha, Hércules e Pochettino; Yago Pikachu, Lucero e Breno Lopes.

Corinthians: Hugo Souza; André Ramalho, Raniele, Félix Torres;, Fagner, Charles, Ryan Gustavo e Hugo; Yuri Alberto e Talles Magno.

Desfalques

Fortaleza

Marinho e Matheus Rossetto seguem no DM, enquanto Calebe está em transição física.

Corinthians

José Martínez e Héctor Hernández seguem fora.

Quando é?

Data: domingo, 25 de agosto de 2024

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Arena Castelão - Fortaleza, CE