Onde assistir a Figueirense x Londrina ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série C 2024

Duelo protagoniza briga por vaga no G-8; acompanhe tudo o que você precisa saber

Figueirense e Londrina se enfrentam neste domingo (11), às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Orlando Scarpelli, em jogo válido pela 17ª rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN (confira a programação na íntegra).

O Figueirense é o primeiro clube fora da zona de classificação à próxima fase da competição. Com 22 pontos em 16 partidas, os catarinenses possuem a mesma pontuação que o Remo, que abre o G-8, mas perdem nos critérios de desempate (vitórias, sete contra seis). Portanto, contando com uma derrota do rival, até o empate pode ser capaz de levar o time ao oitavo lugar - mas Tombense e Náutico, logo atrás, também estão na disputa.

O Londrina vem um pouco mais acima, com 25 tentos somados. O time é o sétimo, a dois pontos do Ypiranga, sexto colocado. Assim como no caso do Figueira, porém, um tropeço pode custar posições, no embolado meio de tabela da Terceirona.

Prováveis escalações

Figueirense: Ruan Carneiro; Cedric, Gledson, Thomás Kayck e Samuel; JP Iseppe, Léo Baiano e Camilo; Alisson Santos, Jefinho e Guilherme Pato. Técnico: João Burse.

Londrina: Gabriel Félix; Maurício, João Maistro, Rayan Ribeiro e Geferson; Tauã, Kadi e Gustavo França; Henrique, Daniel Amorim e Iago Teles. Técnico: Claudinei Oliveira.

Desfalques

Figueirense

Léo Maia (suspenso) e Jhony Douglas (lesionado).

Londrina

Calyson (suspenso), Thiago Ennes e Rafael Longuine (lesionados).

Quando é?

Data: domingo, 11 de agosto de 2024

Horário: 16h30 (de Brasília)