Onde assistir a Cuiabá x Vitória ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (5), na Arena Pantanal; confira a transmissão e outras informações do jogo

Cuiabá e Vitória se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 20h (de Brasília), na Arena Pantanal, em jogo atrasado da segunda rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Na lanterna, o Cuiabá está em busca da primeira vitória no Brasileirão. Sem nenhum ponto conquistado, o Dourado tem um saldo de -11 gols. Já o Vitória, também na zona de rebaixamento, com um ponto, acumula um empate e cinco derrotas no torneio nacional.

Prováveis escalações

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Bruno Alves e Rikelme; Lucas Mineiro, Fernando Sobral e Guilherme Madruga; Jonathan Cafú, Clayson e Isidro Pitta.

Vitória: Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Camutanga, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Willian Oliveira, Léo Naldi (Jean Mota ou Luan) e Daniel Jr.; Matheusinho, Iury Castilho e Janderson.

Desfalques

Cuiabá

Lucas Fernandes, lesionado, e Denílso, suspenso, são desfalques.

Vitória

PK cumprirá suspensão, enquanto Bruno Uvini, Mateus Gonçalves, Rodrigo Andrade, Léo Gamalho e Everaldo estão machucados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 5 de junho de 2024

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Arena Pantanal - Cuiabá, MT

Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio (árbitro), Tiago Gomes e Hugo Savio Xavier (assistentes), André Luiz Skettino (quarto árbitro), Igor Junio Benevenuto (VAR)