Onde assistir a Cuiabá x Juventude ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (05), na Arena Pantanal; confira a transmissão e outras informações do jogo

Cuiabá e Juventude se enfrentam nesta quinta-feira (05), às 20h (de Brasília), na Arena Pantanal, em jogo atrasado da 16ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após uma sequência de cinco derrotas e um empate no Brasileirão, o Cuiabá venceu o Criciúma por 2 a 1 e agora busca emplacar a segunda vitória consecutiva. Na zona do rebaixamento, com 21 pontos, o Dourado está a seis do Fluminense, primeira equipe fora do Z-4.

Por outro lado, o Juventude, em 14º lugar, com 28 pontos, vem de duas derrotas seguidas no Brasileirão. Até aqui, foram sete vitórias, sete empates e 10 derrotas. Um aproveitamento de 38% no torneio.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Cuiabá: Mateus Pasinato; Raylan (Matheus Alexandre), Marllon, Alan Empereur e Ramon; Lucas Mineiro, Denilson e Max; Derik Lacerda, Clayson e Eliel (Derik Lacerda).

Juventude: Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Dudu Vieira, Jadson e Nenê; Lucas Barbosa, Erick Farias e Ronie Carrillo.

Desfalques

Cuiabá

André Luís, Pitta, Walter e Sobral estão no DM.

Juventude

Rodrigo Sam, expulso contra o Internacional, está fora, assim como Lucas Freitas, Mandaca, Thiaguinho, Gabriel Taliari e Gilberto seguem lesionados.

Quando é?

Data: quinta-feira, 05 de setembro de 2024

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Arena Pantanal - Cuiabá, MT