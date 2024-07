Onde assistir a Cruzeiro x Juventude ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (24), no Estádio Mineirão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Cruzeiro e Juventude se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 19h (de Brasília), no Estádio Mineirão, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após ser derrotado pelo Palmeiras por 2 a 0 na última rodada, o Cruzeiro busca reencontrar o caminho da vitória para retomar ao G-6. Em sétimo lugar, com 29 pontos, a Raposa está a um do Bahia, sexto colocado.

Do outro lado, o Juventude, em 12º lugar, com 21 pontos e um aproveitamento de 43%, vem de dois empates e uma vitória nos últimos três jogos disputados no Brasileirão.

Prováveis escalações

Cruzeiro: Cássio; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva e Matheus Henrique (Ramiro); Matheus Pereira, Arthur Gomes e Gabriel Veron.

Juventude: Gabriel; João Lucas, Abner (Yan Souto), Zé Marcos e Alan Ruschel; Caíque, Luís Oyama e Jean Carlos; Erick Farias, Lucas Barbosa e Gabriel Taliari.

Desfalques

Cruzeiro

Dinenno está machucado, enquanto Barreal cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Juventude

Rodrigo Sam e Jadson estão suspensos, enquanto Edson Carioca, Diego Gonçalves e Danilo Boza estáo no DM.

Quando é?

Data: quarta-feira, 24 de julho de 2024

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Estádio Mineirão - Belo Horizonte, MG

Arbitragem: Maguielson Lima (árbitro), Rodrigo Figueiredo e Lucas Costa (assistentes), Gustavo Ervino (quarto árbitro), Rodolpho Toski (VAR)