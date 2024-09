Onde assistir a Cruzeiro x Atlético-GO ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo neste domingo (01), no Estádio Mineirão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Cruzeiro e Atlético-GO se enfrentam neste domingo (01), às 11h (de Brasília), no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Sem vencer há quatro jogos no Brasileirão, com dois empates e duas derrotas, o Cruzeiro volta a campo em busca da recuperação. Com 38 pontos, a Raposa está a sete do Flamengo, equipe que fecha o G-4.

Do outro lado, o Atlético-GO quer emplacar a terceira vitória consecutiva no Brasileirão. Na lanterna do Brasileirão, o Dragão soma 18 pontos em 72 disputados. Até aqui, foram quatro vitórias, seis empates e 14 derrotas. Aproveitamento de 25% no torneio.

"Sabemos que na Série A não tem jogo fácil. Não tem moleza. As duas equipes estão pressionadas. Nenhuma equipe quer estar nessa situação, eles lá também. Estão pressionados por não estarem ganhando os jogos. Acredito que vai ser um grande jogo, pois as duas equipes precisam da vitória. Sabemos da força deles, da torcida, do elenco qualificado, mas também precisamos da vitória e sabemos da qualidade do nosso elenco.", afirmou Luiz Felipe.

Prováveis escalações

Cruzeiro: Cássio; William, Zé Ivaldo, João Marcelo, Lucas Villalba e Marlon; Lucas Romero, Walace (Japa), Matheus Henrique e Matheus Pereira; Arthur Gomes e Kaio Jorge.

Atlético-GO: Ronaldo; Maguinho, Adriano Martins, Luiz Felipe e Guilherme Romão; Gonzalo Freitas, Rhaldney e Campbell; Alejo Cruz, Hurtado e Luiz Fernando.

Desfalques

Cruzeiro

Juan Dinenno, Lautaro Díaz e Álvaro Barreal estão machucados, enquanto Gabriel Veron está em transição física.

Atlético-GO

Janderson e Bruno Tubarão estão suspensos. Já Derek, Pedro Henrique, Roni e Alix Vinicius estão no DM.

Quando é?

Data: domingo, 01 de setembro de 2024

Horário: 11h (de Brasília)

Local: Estádio Mineirão - Belo Horizonte, MG